Бродский спасал, а Коломойский занимался "шкурняками": Корбан дал эпатажное интервью журналистке Крюковой

Бизнесмен Геннадий Корбан, которого ранее называли "человеком" Игоря Коломойского, в откровенном интервью рассказал об отношениях с миллиардером, а также о том, кто его спасал из тюрьмы и почему ему пришлось покинуть страну.

Корбан пообщался с заместителем главного редактора издания "Страна" Светланой Крюковой и журналистом Денисом Рафальским, интервью было опубликовано в понедельник, 14 сентября. Помимо отношений с Коломойским Корбан также признался, как попал в большую политику бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, какую роль в его судьбе сыграл бизнесмен и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, а также дал прогноз относительно пятого президента Петра Порошенко.

Познакомил Богдана с Коломойским

Корбан рассказал, что долго дружил с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, который был его адвокатом после ареста. По словам Корбана, он тоже "неоднократно участвовал в судьбе" Богдана, и даже познакомил его с Игорем Коломойским.

"И не только. Мы с Михаилом Бродским за ручку отвели его к Андрею Клюеву [первый вице-премьер-министр Украины в 2010-2012 годах]. В 2010 году, когда Верховный суд рассматривал иск Юлии Тимошенко об отмене результатов выборов после победы Януковича. Я отрекомендовал Богдана как хорошего специалиста и предложил Клюеву взять его в команду. Он очень хорошо вписался в эту компанию и стал близким помощником Николая Азарова.

Вообще-то Богдан быстро переключается на новых друзей. А старые становятся неинтересными. Год назад Богдан назвал президента своим лучшим другом, а теперь мочит его в интервью", – рассказал Корбан.

Андрей Богдан. 1k.com.ua

Из тюрьмы Корбана вытягивал Бродский, а не Коломойский

Во время пребывания под арестов Корбан думал, что его "искренне пытаются спасти". Он рассказал, что Коломойский "о чем-то торговался с Порошенко".

"Когда после "оранжевой революции" арестовали Бориса Колесникова, Ринат Ахметов был готов платить любые деньги и договариваться, просто, чтобы его друга и соратника вытащить из тюрьмы. Я считал, что Коломойский тоже готов - всё-таки 20 лет вместе.

А параллельно я поддерживал отношения со своим другом Бродским, который вёл свои переговоры с Администрацией президента, чтобы меня вытащить. Тогда Бродский и Коломойский были в конфликте и не общались между собой. Бродский мне рассказал, что никто не выдвигает никаких требований, о которых говорит Коломойский. И что речь в этих переговорах вообще не обо мне. Я понял, что нужно тянуть время..." – вспомнил Корбан.

Затем в СИЗО Корбан смотрел по телевизору пресс-конференцию, на которой партию УКРОП "передали в руки Палицы, а тот ее окончательно прикончил". По словам Корбана, когда он находился в больнице, то хотел связаться по телефону с Коломойским, но тот не захотел разговаривать.

"Коломойский занимался своими "шкурняками", а Бродский меня спасал, без какой-либо мотивации, только потому что мы друзья. Он ходил, по четыре часа стоял у Порошенко в приемной. Его специально закрывали в комнате без туалета, а Бродский диабетик. Он терпел. Ждал Порошенко, чтобы в очередной раз попросить. Это правда. А Коломойский не предпринял ни одной попытки. Он просто вычеркнул эту историю из своей жизни", – рассказал Корбан.

Михаил Бродский.

Про Порошенко и условия освобождения

Когда Корбан вышел на свободу, то подписал сделку со следствием и признал себя виновным. По его словам, тогда "не было другого пути".

"Когда мои соратники от меня отказались, единственное, что я мог делать – спасать себя. Если бы мне в 2014 году кто-то сказал, что так случится, я бы не поверил, как не поверил бы и в то, что следом за Порошенко, меня начнёт травить Коломойский. Я должен был взять вину по одному из эпизодов на себя. Выехать из страны. Уйти из политики. И перестать критиковать Порошенко", – рассказал он.

Петр Порошенко. скриншот из видео

О котлетных вечеринках Коломойского

Корбан рассказал, что многократно бывал на ужинах у бизнесмена, где "есть завсегдаи" из близкого окружения. Ужины проходят в офисе, где есть столовая. Из нее Коломойский может попасть прямо в рабочий кабинет для параллельных встреч.

"Все гости должны очень четко улавливать настроение. Если хорошее – вечер удался, если плохое – Коломойский может кинуться на любого из них. Все знают эту манеру. Терпят и тихо его ненавидят", – отметил Корбан.

По словам Корбана, бизнесмен "хочет, чтобы его боялись или ощущает полноту власти таким образом". Однако далеко не со всеми Коломойский может общаться подобным образом.

"Бродский, бывало, мог нах*й послать. Братья Суркисы это делали регулярно. Для Коломойского это "холодный душ". Он даже штрафовать их пытался. Например, говорил Суркису-младшему: "Если ты меня посылаешь нах*й, с тебя 100 тысяч долларов. А тот ему: "Ты меня хорошо слышишь? Так вот, слушай и считай: "Иди на*уй, иди на*уй, иди на*уй", – рассказал Корбан.