Многие специалисты сейчас обвиняют Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса, украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато – с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.

Фактически – это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизируешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра – не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.

А куда же "слугам" не жалко денег? Один из примеров – на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко не разрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить немного меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вицепремьер, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.

Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс грн, а вот вице-премьер на 50 тыс грн и с улучшенными условиями содержания – не может ... Вот их главный принцип: "Слугам" – все, всем другим – выживания и "коронавирус".

Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится.

Председателю Национального Антикоррупционного Бюро Украины Артему Сытнику Заявление о преступлении

В ноябре 2020 председатель Офиса Президента Андрей Ермак предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить первым вицепремьер-министром энергетики бывшего первого заместителя председателя НАК Нафтогаз Юрия Витренко.

Насколько известно из публичных сообщений во время собеседования с высшими должностными лицами страны Юрий Витренко согласился занять этот высокий пост, но в обмен потребовал голове Офиса президента и президенту Украины Владимиру Зеленскому – срочно, в внезаконном способ выплатить ему 170 000 000 гривен средств от НАК " Нафтогаз ".

Юрий Витренко сообщил главе Офиса президента, что 12 февраля 2020 он подал судебный иск к государственной компании НАК "Нафтогаз" о взыскании недополученных – по его мнению – средств премии за победу в Международном арбитражном суде в Стокгольме в споре с российской компанией "Газпром".

Этот иск господина Витренко до сих пор не был рассмотрен в суде и решение по нему не принято.

Несмотря на то, что

в судах Украины находятся десятки тысяч судебных исков граждан против государства, государственных и коммунальных предприятий о не выплатят зарплат, пенсий, социальных пособий и государство и его органы не выплачивает своим гражданам средства до тех пор, пока не получит решение суда, вступившее в законную силу ,

Андрей Ермак согласился на такое требование Юрия Витренко, после чего –

вопреки Закону, не имея каких-либо полномочий на принятие решений в органах исполнительной власти и в государственной компании НАК "Нафтогаз", он (по сообщениям СМИ) позвонил главе КМУ Денису шныряли и заставил его инициировать сбор "независимой" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и отдать императивный приказ представителям государства в составе этой "независимой" ради срочно проголосовать за выделение Юрию Витренко средств в размере 7230000 долларов США без разрешения спора по существу в суде.

"Независимая" Наблюдательный совет НАК Нафтогаз собралась 14 декабря 2020, и члены, подчеркиваю – "независимой" Советы – вопреки законным интересам государственной компании – проголосовали за выплату Юрию Витренко 7290000 долларов США, что и было сделано. После вычета налогов, как сообщают СМИ, средства поступили ему на его личный счет в "Ощадбанке Украины". Вот реквизиты счета:

+833226690000026208003207069.

Считаю, что выплата Юрию Витренко 7290000 долларов США в внесудебный способ может иметь признаки преступления, в частности в действиях председателя Офиса Президента Андрея Ермака. Он вопреки интересам государства и украинского народа – в внезаконном способ – в интересах частного лица Юрия Витренко оказывал давление на голову КМУ Дениса шныряли и членов, извините, "независимой" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз", чем нанес материальный ущерб в особо крупном размере.

Действия Андрея Ермака подпадают под состав преступления, предусмотренный ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением", то есть умышленные действия, направленные на получение Юрием Витренко неправомерной выгоды, а именно: средств в особо крупных размерах от государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в внесудебный способ.

Подчеркиваю, что сколь бы "независимым" не была бы Наблюдательный совет "Нафтогаза", но она не приняла бы добровольно решение о выделении бывшему менеджеру НАК "Нафтогаз" большой суммы средств в период, когда сама компания доказана менеджментом (в том числе и господином Витренко ) до кризисного состояния. Более того, судя по обстоятельствам, давление было настолько мощным, что даже председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев срочно перевел те средства, также указывает на административную активность председателя ОП Андрея Ермака.

Состоялось правонарушение, предусмотренное статьей 344 Уголовного Кодекса Украины "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", а именно – давление и незаконное влияние на главу правительства Дениса шныряли, членов "независимого" Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и председателя правления НАК Андрея Коболева для выплаты Юрию Витренко крупной суммы средств в внезаконном образом.

Выплату Юрию Витренко средств – под давлением председателя ОП Андрея Ермака, не дожидаясь решения судебного спора по существу, – считаю проявлением недопустимой и циничной ТОП-коррупции высших должностных лиц государства Украина, которые наносят вред интересам украинского народа.

Прошу внести сведения об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований по статьям 344 и 364 Уголовного кодекса о совершении преступления головой Офиса президента Андреем Ермаком, о чем в установленный Законом способ сообщить мне.

В рамках досудебного расследования:

Допросить главу ОП Андрея Ермака, премьер-министра Украины Дениса шныряли, председателя и членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", председателя правления этой компании Андрея Коболева и гражданина Витренко Юрия Юрьевича, незаконно, без решения суда, через незаконное влияние господина Ермака на органы государственной власти и "независимую" Наблюдательный совет НАК получил средства в особо крупном размере. Арестовать незаконно перечислены Юрию Витренко средства на его счет №833226690000026208003207069 в "Ощадбанке Украины".

Это заявление направляю в Национальный Антикоррупционного Бюро Украины, поскольку именно этот правоохранительный орган, по моему мнению, проявляет наибольшую принципиальность в деле защиты интересов государства и украинского народа.

Так, в 2016 году НАБУ было возбуждено дело о давлении и незаконное вмешательство в деятельность министра экономики Украины Абромавичюс: общество помнит это дело по известным мемом "я от Кононенко". Тогда подозрение – при отсутствии каких-либо материальных потерь для государства – получил заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Андрей Пасишник, только за предложение рассмотреть его кандидатуру на должность заместителя министра экономики.

Надеюсь на принципиальную позицию и быструю реакцию НАБУ по этому делу, привлечения виновных к ответственности и возврат незаконно уплаченных Юрию Витренко средств на счета государственной компании НАК "Нафтогаз Украины".

С уважением, Михаил Бродский,

Председатель Редакционного совета Интернет-издание OBOZREVATEL,

Депутат Верховной Рады 3-го созыва

Председатель Госпредпринимательства (2010-2014 гг.)

Депутат Киевсовета (2006-2008 гг.),

Депутат Печерского районного совета (1994-1998 гг.)