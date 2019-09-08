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8 сентября • обновлено в 12:52
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
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Обмен неравноценный: отдали убийц, а получили невинных людей

9.1т

Мои мысли по поводу вчерашнего обмена:

1. Обмен надо было делать. Спасибо Зеленскому за мужественное решение (спаси одну жизнь и спасёшь весь мир);

2. Обмен неравноценный (отдали убийц и негодяев, а получили простых и невинных людей);

Новости
До победы еще очень далеко. Враг силен

3. На Нидерланды мне начхать;

4. Наверное, нас обыграли, но и на это начхать.

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Автор
Михаил Бродский Михаил Бродский
Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
обмен пленные моряки военнопленные Новости России
Источник
Источник: Facebook Михаила Бродского
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Согласна с автором, что обмен неравноценный, украинских террористов обменяли на невиновных заложников киевского преступного режима.
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1
1
Zinchenko Igor
Zinchenko Igor
Думаю, что это нормально когда на родину возвращаются герои, а предатели покидают. Если они работали на Рашу надо лишить их гражданства, тогда всё станет на свои места и каждий будет там за кого воевал.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Zinchenko Igor, На Украине считается героизмом позорно сдаться в плен вместе с кораблями. Ущербная страна - ущербные герои.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
-Мои мысли по поводу отсутствия мысли у автора. 1). РФ отдала 35 граждан Украины, а Украина " отдала" 10 граждан РФ и 25 граждан Украины. Это ещё одно свидетельство гражданской войны. 2) Убийц хватает с обеих сторон. Если утверждать, что в Украине нет убийц, то это расходится с мнением США и ЕС, ну например, по поводу батальонов Азов и Торнадо. Об их преступлениях стало известно даже ООН.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Kuksov Micha, А по поводу "невинных"- надо подождать! Автор, как разжигатель русофобии и гражданской войны скоро удерёт из Украины.
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