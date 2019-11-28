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29 ноября • обновлено в 10:55
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"Пока я в него верю": Бродский дал Зеленскому время до весны

5.9т
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Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что верит в успех Владимира Зеленского на посту президента.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он отметил, что у главы государства есть время до весны, чтобы показать свои силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я до сих пор верю в то, что этот парень должен нам всем помочь. Но ему нужно пройти курс молодого бойца. Он тоже своеобразный "лифтер" политический, но по жизни нет. Он хороший парень. Он по жизни ковырялся, карабкался с того Кривого Рога. Выполз "95 квартал". Молодец", – поделился он.

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Бродский дал Зеленскому время до весны

Бродский дал Зеленскому время до весны

При этом Бродский не уверен, не ужаснутся ли украинцы от действий Зеленского в качестве президента.

"Я знаю, что он не ничтожный. Он себя сделал сам. А это суперважно. Он талантливый парень. Сумел. Я пока еще верю. Он расставил людей, начал менять. До весны есть время – он должен провести серьезную перезагрузку. Нам нужны люди, которые думают не о рейтингах", – добавил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский посоветовал Зеленскому быть ближе к народу, откровенно отвечая на вопросы журналистов.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Михаил Бродский Владимир Зеленский Дмитрий Гордон
Место
Украина

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