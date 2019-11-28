"Пока я в него верю": Бродский дал Зеленскому время до весны

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что верит в успех Владимира Зеленского на посту президента.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону он отметил, что у главы государства есть время до весны, чтобы показать свои силы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я до сих пор верю в то, что этот парень должен нам всем помочь. Но ему нужно пройти курс молодого бойца. Он тоже своеобразный "лифтер" политический, но по жизни нет. Он – хороший парень. Он по жизни ковырялся, карабкался с того Кривого Рога. Выполз – "95 квартал". Молодец", – поделился он.

Бродский дал Зеленскому время до весны

При этом Бродский не уверен, не ужаснутся ли украинцы от действий Зеленского в качестве президента.

"Я знаю, что он не ничтожный. Он себя сделал сам. А это суперважно. Он – талантливый парень. Сумел. Я пока еще верю. Он расставил людей, начал менять. До весны есть время – он должен провести серьезную перезагрузку. Нам нужны люди, которые думают не о рейтингах", – добавил Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский посоветовал Зеленскому быть ближе к народу, откровенно отвечая на вопросы журналистов.

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