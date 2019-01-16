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Провал с Brexit: что ждет ЕС и как ''ударит'' по Украине

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В Британии усугубляется политический кризис — парламент провалил голосование по соглашению с Евросоюзом касательно Brexit. Появились реальные причины провести досрочные парламентские выборы. На этом фоне официальные лица ЕС негодуют, ведь Лондон уже несколько лет не может определиться с форматом выхода из Союза.

В ближайшие месяцы стороны снова приступят к жестким переговорам. Камни преткновения для Британии — оформление границ, экономическая независимость и политическое будущее.

Как решится ситуация и грозит ли это чем-то Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Как это отразится на Украине

Политическая нестабильность как в Британии, так и в ЕС, косвенно влияет и на Украину. Евросоюз — стратегический партнер Киева, поэтому политическая, военная и экономическая помощь во многом является гарантией стабильности.

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Британский парламент проголосовал против соглашения с ЕС по Brexit

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты оценили последствия кризиса для Украины следующим образом:

  • Отношения ЕС и Украины не изменятся. Партнеры заинтересованы в обоюдном сотрудничестве.

“По моему мнению, не повлияет (кризис в Британии. — Ред.), так как для ЕС важным является успешное реформирование Украины и консолидация в рамках Евросоюза с учетом усиления кризисных явлений, усиления националистических и правых политических сил в странах-членах. Речь идет о проведении выборов в Европарламент, например”, — уверена доцент кафедры международных отношений КНУ им. Шевченко Светлана Андрущенко.

В Лондоне активно поддерживают Украину

В Лондоне активно поддерживают Украину

  • Проблем с визами или пересечением границы в случае возможного выхода Британии из ЕС у украинцев не будет.

“У Британии всегда была особенная миграционная политика, в том числе и выдача виз. Поэтому нынешняя ситуация не повлияет на процесс пересечение границы”, — подчеркнул эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс.

  • Формат торговли между Британией и Украиной также не изменится.

“Соглашение об ассоциации с ЕС, углублённая и всеохватывающая зона свободной торговли действует в отношениях Украины с Великобританией даже по существующим трекам до 2020 года”, — пояснила Андрущенко, а также добавила, что возможный приход к власти лейбористов может повлиять на ослабление интереса страны к Украине.

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В Британии раскрыли неожиданную выгоду от Brexit

Что творится в Британии

Там продолжается процедура по выходу из Европейского Союза.

Принятое на референдуме большинством голосов граждан решение в 2016 году предварительно должно вступить в силу в марте 2019 года. Правда, перед этим британское правительство и парламент должны согласовать механизм перехода страны, а также экономические и политические нюансы.

Нынешний выход из ЕС не означает окончательную изоляцию, ведь между Британией и странами Союза есть десятки договоров, которые должны действовать и после Brexit.

Провал с Brexit: что ждет ЕС и как ''ударит'' по Украине

В рамках процедуры выхода из организации, правительство Терезы Мэй подготовило план для страны, и 15 января он был выставлен на голосование парламента Британии. Но в итоге был провален.

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Страны ЕС вынесли окончательное решение по Brexit

Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, а за — 202. Это первое настолько масштабное поражение правительства за 95 лет. Теперь у него есть всего три дня, чтобы предоставить другой вариант соглашения. Сам же план был согласован со странами ЕС еще в ноябре 2018 года.

Препятствием стал вопрос касательно границ Британии и ЕС, а также между Ирландией и Северной Ирландией.

В ЕС резко отреагировали на провальное голосование. Председатель Европейского Совета Дональд Туск признал соглашение по Brexit провальным и указал на возможность пересмотра решения по выходу Великобритании. С аналогичным заявлением выступили и другие страны.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление из-за того, что британский парламент отверг соглашение по Brexit, назвав документ "лучшей из возможных сделок".

Как считает эксперт ИДСП Богдан Ференс, провал голосования по Brexit — возможность для прихода к власти Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. ЕС же в этом контексте, как ни странно, получил отсрочку к следующим выборам.

Тереза Мэй и Жан Клод Юнкер

Тереза Мэй и Жан Клод Юнкер

Светлана Андрущенко уверена, ЕС четко продемонстрировал Британии — выход из Союза ударит по экономике страны.

Новости
Страны ЕС вынесли окончательное решение по Brexit

“Для ЕС Brexit – очень показательный процесс. Позиция Евросоюза очевидна – потерь для страны значительно больше — политическая и экономическая нестабильность, отток капитала, сохранение единства и целостности (учитывая позиции Шотландии и Северной Ирландии). Возможное правительство национального единства может обратиться к ЕС о продлении переговорного процесса. Но, по моему мнению, для ЕС сегодня Brexit это более консолидирующий фактор. Вероятно, их позиция будет оставаться неизменной относительно уже достигнутого варианта соглашения о выходе”, — подчеркнула Андрущенко.

В целом выход из ЕС без четкого плана может нанести серьезный урон бюджету Британии. По предварительным оценкам, такое потрясение обвалит ВВП страны на 8%, а выплата “неустойки” в размере 39 миллиардов фунтов стерлингов может повлечь сокращение социальных выплат.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Место
Великобритания
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Нет худа без добра Великобритания показала всем в ЕС к чему может привести голосование не головой . а эмоциями.Потому путя может успокоится - не будет никакого распада ЕС.Это уже понимают даже " друзья путина".
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Дудко Олег
Дудко Олег
Выйдет мелкобритания из ЕС или нет, по Украине это ударит.
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