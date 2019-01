Провал с Brexit: что ждет ЕС и как ''ударит'' по Украине

В Британии усугубляется политический кризис — парламент провалил голосование по соглашению с Евросоюзом касательно Brexit. Появились реальные причины провести досрочные парламентские выборы. На этом фоне официальные лица ЕС негодуют, ведь Лондон уже несколько лет не может определиться с форматом выхода из Союза.

В ближайшие месяцы стороны снова приступят к жестким переговорам. Камни преткновения для Британии — оформление границ, экономическая независимость и политическое будущее.

Как решится ситуация и грозит ли это чем-то Украине — разбирался OBOZREVATEL.

Политическая нестабильность как в Британии, так и в ЕС, косвенно влияет и на Украину. Евросоюз — стратегический партнер Киева, поэтому политическая, военная и экономическая помощь во многом является гарантией стабильности.

Опрошенные OBOZREVATEL эксперты оценили последствия кризиса для Украины следующим образом:

“По моему мнению, не повлияет (кризис в Британии. — Ред.), так как для ЕС важным является успешное реформирование Украины и консолидация в рамках Евросоюза с учетом усиления кризисных явлений, усиления националистических и правых политических сил в странах-членах. Речь идет о проведении выборов в Европарламент, например”, — уверена доцент кафедры международных отношений КНУ им. Шевченко Светлана Андрущенко.

“У Британии всегда была особенная миграционная политика, в том числе и выдача виз. Поэтому нынешняя ситуация не повлияет на процесс пересечение границы”, — подчеркнул эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс.

“Соглашение об ассоциации с ЕС, углублённая и всеохватывающая зона свободной торговли действует в отношениях Украины с Великобританией даже по существующим трекам до 2020 года”, — пояснила Андрущенко, а также добавила, что возможный приход к власти лейбористов может повлиять на ослабление интереса страны к Украине.

Там продолжается процедура по выходу из Европейского Союза.

Принятое на референдуме большинством голосов граждан решение в 2016 году предварительно должно вступить в силу в марте 2019 года. Правда, перед этим британское правительство и парламент должны согласовать механизм перехода страны, а также экономические и политические нюансы.

Нынешний выход из ЕС не означает окончательную изоляцию, ведь между Британией и странами Союза есть десятки договоров, которые должны действовать и после Brexit.

В рамках процедуры выхода из организации, правительство Терезы Мэй подготовило план для страны, и 15 января он был выставлен на голосование парламента Британии. Но в итоге был провален.

Против законопроекта проголосовали 432 парламентария, а за — 202. Это первое настолько масштабное поражение правительства за 95 лет. Теперь у него есть всего три дня, чтобы предоставить другой вариант соглашения. Сам же план был согласован со странами ЕС еще в ноябре 2018 года.

Препятствием стал вопрос касательно границ Британии и ЕС, а также между Ирландией и Северной Ирландией.

В ЕС резко отреагировали на провальное голосование. Председатель Европейского Совета Дональд Туск признал соглашение по Brexit провальным и указал на возможность пересмотра решения по выходу Великобритании. С аналогичным заявлением выступили и другие страны.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление из-за того, что британский парламент отверг соглашение по Brexit, назвав документ "лучшей из возможных сделок".

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn