Британия предложила Украине построить ракетные катера, но руководство ВСУ против – СМИ

На командующего ВМС давят, чтобы он отказался от британских кораблей. Иллюстрация

Министр обороны Великобритании Роберт Бен Лоббан Уоллес предложил руководству Вооруженных сил Украины развернуть строительство ракетных катеров на одном из украинских судоремонтных заводов.

Как пишет "Думская", на командующего ВМСУ давят сверху с целью вынудить отказаться от британского предложения.

"Вкратце предложение выглядит так… Британцы разворачивают на одном из наших судостроительных заводов производство своих современных быстроходных ракетных катеров. Известны общие характеристики этих единиц (детали, понятное дело, держат в тайне) – длина 50 метров, водоизмещение 400 тонн, скорость 45 узлов, основное вооружение состоит из восьми противокорабельных ракет. По сути, это небольшой корвет. Вопрос финансирования тоже вроде как решен – британская сторона готова предоставить Украине долгосрочный кредит", – отметило издание.

По данным источника в Минобороны, руководство армии отказывается соглашаться на этот проект и предлагает реализовать проект 30-летней давности.

"По нашим данным, далеко не все из военно-морского начальства и представителей оборонной промышленности настроены принять предложение Лондона. Дошло до того, что из пыльного сейфа николаевского исследовательско-проектного центра кораблестроения вытащили проект катера "Гроза" тридцатилетней давности, который якобы можно модернизировать до современных стандартов. Руководству страны его преподносят как панацею при защите нашего побережья с моря. При этом ракетного вооружения для "Грозы" пока нет: предполагаемый "Нептун" морского базирования еще не создан. Но даже без него цена одного катера кажется фантастической – около 110 миллионов долларов США. Это примерно половина корвета типа "Владимир Великий". Думаю, излишне говорить, что британские катера с полным пакетом вооружения стоят намного дешевле", – добавил автор статьи.

Собеседники издания утверждают, что на командующего ВМСУ давят сверху с целью согласовать начало производства этой самой "Грозы". Иными словами, контр-адмирала заставляют принять половинчатое решение: якобы ракетный катер без ракет – это не оружие, а обуза.

"Надо понимать, что решение о производстве оружия такого класса (малых ракетных корветов) является политическим. Оно на многие годы определит вектор развития украинских Военно-морских сил. Выбор союзника в лице королевства Виндзоров сулит нам большие перспективы и поможет преодолеть многие проблемы, в том числе технические", – подчеркивается в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на вооружение Вооруженных сил Украины принят береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

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