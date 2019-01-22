Украина после Brexit: посол Британии дала важный сигнал

Великобритания будет поддерживать Украину независимо от сценария выхода страны из Европейского Союза.

Об этом сказала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью ведущим ток-шоу The Week Питеру Залмаеву и Тарасу Березовцу (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Мы всегда были одним из главных инициаторов санкций против России. Вот и сейчас мы вместе с Евросоюзом работаем над новыми вариантами давления на Россию. Думаю, главное это то, что наши отношения с Украиной и наша политика в отношении Украины не зависит от того, входим ли мы в состав Евросоюза. Наша позиция поддерживать Украину принципиальная. Так будет и впредь. Brexit этого не изменит", — сказала она.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф rbc.ua

Гоф обратила внимание, что поддержка Украины Великобританией является принципиальной позицией страны.

"Да, мы уходим с ЕС, но мы не оставляем европейский континент и не оставляем Европу. Мы все равно будем влиятельным участником процессов в Европе, ключевым членом НАТО и Совета безопасности ООН", — добавила посол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

15 января 2019 года британский парламент проголосовал против соглашения с ЕС по "Брекситу", которое было предложено правительством премьер-министра Терезы Мэй. Теперь Соединенное Королевство ожидает "жесткий" выход из альянса, который подразумевает выход Великобритании, разрывая договоренности с ЕС.

16 января парламент Британии отклонил предложение выразить недоверие правительству премьер-министра Терезы Мэй. В то же время вопрос "Брексита" остается нерешенным, так как ни один из вариантов поведения в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства.

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