Чим ближче виборча кампанія - тим яскравіший популізм! Як доказ, знову актуалізувалося питання мови! Цього тижня Рада має розглянути цілих чотири законопроекти “Про Мови”!
Висловлю свою точку зору з даного питання. Я вільно спілкуюся українською, російською та івритом. З задоволенням читаю Івана Франка українською, Пушкіна в оригіналі та Оз Амоса на івриті. Вважаю, що українську мову, українську книгу та українську пісню можна і треба популяризувати, але будь-які законодавчі нововведення, нові органи мовного контролю та нові заборони не допоможуть у цьому.
Нам потрібно створювати бренд "Української мови" та робити його привабливим! Робити це завдяки появі якісного контенту та популярізації мови через книги, кіно, анімацію, театр, шоу-біз та телебачення. Особисто я неодноразово спостерігав, як після перебування у Львові російськомовні українці переходили на українську та залюбки нею спілкувалися. І це було не завдяки якомусь закону, а через комфортне та приємне спілкування. Отож запитання, що дасть новий закон? Щось кардинально нове та корисне я не помітив. Зараз діти здають ЗНО, де українська мова є обов’язковою. І я вважаю це першим рівнем захисту українською мови. Для доступу до державної служби кандидатам потрібен сертифікат про рівень володіння українською мовою, на радіо і телебаченні діють “мовні квоти”. Враховуючи це, я особисто не розумію навіщо плодити “мовний таллібан” та створювати нові органи контролю за правилами використання мов. Я впевнений, що якась блогерка в Instagram з 2 000 000 дописувачів, яка веде свою сторінку українською, зробить для популяризації української більше, ніж будь-який закон чи передвиборчі обіцянки політиків. А виступ Сергія Притули та його "Вар’ятів" у Києві, Одесі чи Дніпрі робить для популярізації української мови більше, ніж будь-яка мовна ініциатива законотворців. І взагалі, де державні курси української для літніх людей, які хочуть вивчати мову? Де соціальна реклама та де національна програма по вивченню мови на цих курсах серед широких верств населення? Так роблять в Ізраїлі або Естонії, бо хочуть не популізму, а щоб люди знали та використовували свою мову. Взагалі треба ж ще й практично займатися популяризацією плекучої, мелодійної, солов’їної.
А українці за кордоном? Там українська мова вмирає. Українців багато у різних районах - найближча і одна із старіших діаспор у Румунії - майже 60 тисяч носіїв мови, але вона там вмирає. Українські села у складі Румунії 75 років і люди просто асимілюються, а молодь української вже й не знає. Румуни з повагою відносяться до української діаспори, але саме влада України поки нічого не робить для захисту та збереження української мови. Інший приклад - Угорщина, бо у них така сама проблема, але в Україні. Тому за гроші угорського уряду на Закарпатті фінансують безкоштовні курси мови для етнічних угорців, аби вони її не забували. На жаль, це і відрізняє наших політиків від угорських. Бо поки угорці методично та системно на практиці зберігають свою мову, наші виключно роблять заяви напередодні виборів.
Тому, від голосування за “мовні закони” - утримаюсь. Вважаю, що гроші, які можуть бути витрачені на нові контролюючі “мовне питання” органи більше потрібні для Армії, Поліції або комп’ютерізації українських шкіл. Або на ті ж самі курси, де можна вивчити українську тим, хто цього бажає!
До речі, а яку книгу українською ви прочитали останню? Яких книг українською Вам не вистачає? Які переклади українською порадите почитати мені?
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