Пообщался сейчас с моими европейскими коллегами по ПАСЕ. Что я могу сказать по итогам этого общения? Команда президента так старалась "сделать їх разом", что "сделали" сами себя. Вернее всех нас. Ведь из-за поспешных и ошибочных действий Украина потеряла свои места во всех комиссиях и комитетах ПАСЕ. А сейчас еще и не может влиять на принятие решений в комитетах. Почему? Потому что объявив о новой делегации, но не заявив ее на октябрьской сессии, власти Украины подыграли антиукраинским силам в Ассамблее. В итоге полномочия старой делегации аннулированы, а у новой их нет.

Ведь её не заявили. И теперь заседания комитетов ПАСЕ проходят без участия Украины и все вопросы по Украине в итоге будут рассматриваться без нас. А кроме этого мы потеряли всех вице-президентов от групп по нашей квоте, глав и заместителей комитетов, членство от ПАСЕ в GRECO и в Венецианской комисси. И конечно же репортерство. Так и хочется сказать "Браво!". Сейчас приходится, усилиями старых членов делегации и наших друзей в ПАСЕ, защищать эти квоты чтоб потери были минимальными. Надеюсь, что получится.

В итоге некомпетентность и самоуверенность в очередной раз проявили себя. И вместо того, чтоб возглавить антироссийскую коалицию в ПАСЕ, став лидером для делегаций, которые поддерживают наш вектор и фактически проводить свою политику через старую делегацию, а самим выстроить новый формат работы с ПАСЕ, Украина сейчас находится в положении наблюдателя без возможности влияния.

Ну, и кто выиграл от этого положения дел? Точно не Украина.

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