Братья Добкины с треском пролетели мимо Рады: опубликованы результаты

Братья Михаил и Дмитрий Добкин не попадут в Верховную Раду 9-го созыва.

Об этом свидетельствуют данные ЦВК, которая находится на финальной стадии подсчетов голосов украинцев.

Так, Михаил Добкин был 15-м в списке "Оппозиционного блока". Для прохождения в Раду партии необходимо набрать 5%, тогда как она едва ли перешагнула отметку в 3%.

Дмитрий Добкин баллотировался по харьковскому 178-му округу. По итогам подсчетов он финишировал на 3-м месте с 16,2% голосов, тогда как победил Литвинов Александр от "Слуги народа".

Дмитрий и Михаил Добкины MyKharkov.info

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре в Украине могут состояться очередные досрочные выборы. В этот раз - местные. Такое решение активно рассматривается в Офисе президента государства.

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