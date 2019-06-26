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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Брат Медведчука идет в Раду по округу на Луганщине

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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала младшего брата политика и кума президента РФ Виктора Медведчука Сергея Медведчука кандидатом в народные депутаты на избирательном округе № 105 в Луганской области.

Данная информация доступна на сайте ЦИК. Так, он баллотируется от партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Округ № 105 включает в себя прифронтовой город Счастье и часть Новоайдарского района.

Всего по округу зарегистрированы 28 кандидатов в народные депутаты.

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Виктор и Сергей Медведчуки

Виктор и Сергей Медведчуки

Сергей Медведчук ранее работал главой Львовской таможни, затем заместителем главы Государственной Налоговой Администрации Украины, с 1998 по 2006 год был депутатом Львовского областного совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Виктор Медведчук продолжит свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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