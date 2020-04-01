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1 апреля • обновлено в 14:01
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Брат Ермака признал, что это он засветился на скандальных пленках

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Брат главы ОПУ Андрея Ермака Денис Ермак признал это он проводил встречи с людьми скандальных пленках, которые опубликовал нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

Об этом он сообщил в Facebook.

"На пленках я встречаюсь с разными людьми, которые предлагают различные проекты и идеи, а также освещают существующие проблемы и коррупционные схемы, которые есть в соответствующих структурах", – написал он.

По его словам, он не знает, кто писал эти пленки, но показанное на видео якобы вырвано из контекста.

"Кто писал эти пленки мне сожалению неизвестно, а очень обидно, потому что делать "нарезку" с вырванным контекста – это уже проходили много людей... Кто под меня "подкладывал" некоторые "торпеды" и с какой целью, да еще и используя специальное сложное оборудование – не знаю, но понятно, что это направленная атака на моего брата Андрея Ермака, который очень мешает определенным олигархам и особенно российским спецслужбам", – отметил Ермак.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Пленки" Ермака
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Новая должность в правительстве зеленосопливых. "Брат Фаршмака" называется.
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