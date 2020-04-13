Брат Ермака не воевал в "Айдаре": появилось заявление экс-командира батальона

Брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак никогда не воевал в составе батальона "Айдар".

Об этом в Facebook сообщили бывший командир штурмовой роты "Айдара" Игорь Лапин и бывший боец батальона Орест Каракевич в ответ на публикацию в СМИ информации о том, что тот якобы был снайпером.

Денис Ермак и Богдан Коваль Денис Ермак/Facebook

Лапин уточнил, что Денис Ермак приезжал в АТО несколько раз, фотографировался и все. В составе батальона он не воевал.

"О якобы снайпинге алиби ему сделал кум "Кузя" (Богдан Коваль), который никогда, тем более в 2014 году, не командовал группами. С первого до последнего слова в публикации про Айдар и Ермака – полное вранье. Этот военный турист приезжал в гости (два раза). Первый раз – осенью 2014 года. Пару фоток и все", – отметил Лапин.

Его слова подтвердил бывший боец "Айдара" Орест Каракевич.

"То, что он с твоей, Кузя, группой на ТЭС фоткался, не дает тебе право приписывать его к реальным боевым парням из Айдара", – подчеркнул он.

Каракевич добавил, что лично не имеет ничего против того, что Денис Ермак мог воевать в составе других подразделений. "Но какого черта писать ерунду о задачах и снайперстве в составе Айдара", – возмутился он.

Накануне, 10 апреля, в СМИ появилась информация, что Денис Ермак воевал в составе "Айдара". Об этом рассказал айдаровец Богдан Коваль. По его словам, Ермак приезжал как волонтер, а затем стал приезжать по его просьбам и выполнял боевые задачи в качестве снайпера.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попал очередной фрагмент скандальных "пленок Ермака", на котором фигуранты обсуждают возможность получения наградного оружия.

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