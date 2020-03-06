Брак по расчету: как отставка Рябошапки объединила "Слугу народа" и кума Путина

В Верховной Рады сформировалось новое большинство. Помимо “Слуги народа” туда вошли несколько депутатских групп и фракция Виктора Медведчука “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

Голосование за отставку Руслана Рябошапки спровоцировало скандал. Несмотря на четкий посыл Владимира Зеленского “уволить” генпрокурора, в монобольшинстве дали всего 179 голосов “за”. Не поддержали отставку аж 69 слуг народа.

Что это? Раскол во фракции президента или новый союз с кумом Владимира Путина – разбирался OBOZREVATEL.

Кто голосовал за Рябошапку?

5 марта Верховная Рада отправила генерального прокурора Украины в отставку. "За" такое решение высказались 263 народных депутатов. Более чем уверенное голосование, вызвавшее целый ряд вопросов.

Один из самых показательных – почему решение поддержало всего 179 слуг? Во фракции, напомним, числится 249 народных избранников. Публично члены монокоалиции говорят об единстве и кардинальной поддержке инициатив президента.

Тут же – саботаж важного решения президента почти 7-ю десятками нардепов. Спастись от провала Офису президента помогли голоса "оппозиционеров" и нескольких депутатских групп.

Всего карта поддержавших отставку выглядит так:

"Слуга народа" – 179

Оппозиционная платформа - За життя" – 36

"За майбутнє" – 15

"Довіра" – 16

Внефракционные нардепы – 17

Не дали голоса фракции "Голоса", "Европейской Солидарности" и "Батьківщини". Многие из числа нардепов этих политсил и вовсе проголосовали против.

Голосование Скриншот

И это при том, что за отставку Рябошапки лично и в открытую ратовал Зеленский. Вот его заявление за несколько часов до голосования в парламенте:

"Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, что касается Генпрокуратуры. Я считаю, что он не показал результат. Какими бы мы не были красивыми, и с какими бы красивыми намерениями, глазами, шагами, с открытым сердцем. Если нет у тебя результата – до свиданья", – подчеркнул президент.

Против же были представители западных посольств и дипломаты. Они в открытую поддерживали Рябошапку. Хотя при всем уважении к иностранным партнерам, вмешиваться во внутренние украинские дела они не имели никакого права.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", – за несколько дней до отставки написало посольство США в Украине. Также было опубликовано фото с генпрокурором и послами G7.

Встреча Рябошапки с послами

Примечателен и тот факт, что практически параллельно с голосованием в Раде Зеленский встретился в Полтаве с послами "семерки". Где очевидно обсуждался в том числе и кейс с отставкой правительства Алексея Гончарука и генпрокурора. В официальном сообщении пресс-службы главы государства указано, что президент пообещал дипломатам не менять курс страны.

Встреча президента с послами G7

Кто отказался голосовать из слуг и почему?

В этом контексте интересно проанализировать голосование именно слуг народа. С самого первого дня работы парламента 9-го созыва СМИ пишут о наличии сразу нескольких групп влияния внутри монобольшинства. И голосование по главному прокурору во многом и приоткрывает завесу реального положения дел во фракции.

Костяком фракции является так называемая группа Квартал, состоящая из людей, приближенных к Владимиру Зеленскому. Во многом это люди из избирательного списка СН, а также ряд мажоритарщиков. И это самая многочисленная группа политсилы.

Также известно о неофициальной группе нардепа Александра Дубинского, немногочисленных группах уже экс-премьер-министра Алексея Гончарука, главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и других.

Активна и группа так называемых соросят, которая ориентирована на иностранные посольства. Детально OBOZREVATEL писал о ней тут.

Проанализировав список тех, кто не поддержал отставку Рябошапку, можно выделить условно 2 группы нардепов:

аффелированных с американским посольством и грантовыми структурами;

те, кто принял персональное решение и решил поддержать Рябошапку.

Вероятно, во фракции в ближайшие дни проведут беседы с целым рядом нардепов, которые отказались голосовать за инициативу Зеленского. В том числе и с теми, кто так или иначе поддерживает линию иностранных посольств.

В Раде сформировался новый союз?

Как сказано выше – решение по Рябошапке удалось принять лишь благодаря помощи двух депутатских групп, внефракционных нардепов и ОПЗЖ. В кулуарах Верховной Рады уже заговорили о ситуативной коалиции в парламент: СН + ОПЗЖ + депутатские группы "За майбутнє", "Довіра", а также полтора десятка внефракционных нардепов.

Для "Слуги народа" это довольно выгодный союз, учитывая регулярные проблемы внутри политсилы. Сказать, что Офис президента не может собрать 226 голосов в СН – нельзя, но от голосования до голосования это сделать очень сложно. Риски возрастают.

ОПЗЖ и группы в этом контексте служат страховкой, которая может в нужный момент помочь голосами. Так, например, это было в голосованием в первом чтении за рынок земли. Тогда слуги дали 227 голосов, остальные 13 "за" собрали силами внефракционных.

Как говорят источники OBOZREVATEL в монобольшинстве, Офису президента удалось наладить контакт с Виктором Медведчуком и выстроить ситуативный союз. По крайней мере время от времени договариваться под нужные решения. С депутатскими группами ситуация же еще проще – они состоят из мажоритарщиков, которым выгодно ежегодно получать субвенции на свои округа. Офис президента, как показал бюджет на 2020 год, готов идти на уступки.

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