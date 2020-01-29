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30 января • обновлено в 01:00
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"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар заявил, что обратится в полицию с заявлением на девушек-волонтеров, которые попали в скандал с водителем автобуса из-за русского сериала.

Своими аргументами он поделился на странице в Facebook. Сами девушек он назвал националистками и обвинил якобы в дискриминации.

"Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус. Эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве непринятия позиции других людей и культурной нетерпимости. Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса", – выдал нардеп.

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Украинцы взбунтовались против Брагара, решившего наказать волонтерок

Украинцы взбунтовались против Брагара, решившего наказать волонтерок

По словам Брагара, водитель своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами.

"Призывы типа "русская речь не должна звучать в Украине" – неприемлемы, дискриминирующих и такими, которые нарушают закон, а именно статью 161 УК. Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон является одним для всех, в независимости, являешься ты патриотом или ватником. Стоит понимать, что обращение с просьбой выключить сериал поступило к водителю не во время остановки, к примеру, а именно во время движения транспортного средства, отвлекая водителя от дороги, что подвергало опасности и нарушало покой всех пассажиров", – высказался он.

На заявление нардепа ответила одна из девушек Ярина Чорногуз. "У меня нет силы комментировать этот маразм, мне просто интересно, доеду я в свою ротацию или нет. Или вместо нее поеду под арест. Или это уже обыденная практика для военных добровольцев в нашей стране, я так понимаю? И дадут ли мне различные ньюзваны, зеленые слуги, боты возможность наконец немного отойти от этого информационного шума. Я буду очень благодарна вам за общение с этим эпигоном правозащиты достоинства, потому что хотела бы сконцентрироваться немного на других вещах, которые произошли в моей жизни", – написала она. Девушка добавила, что комбат ее батальона Яна Зинкевич, как народный депутат, уже готовит соответствующее обращение.

Заявление нардепа также вызвало бурю обсуждение в сети. На сторону девушек встали украинский военный Александр Грамарчук и адвокат Евгения Закревская. "Нам такие слуги не нужны! Как твой хозяин, я тебя увольняю! Едь запоребрик!", "Сериал по требованию должны выключить!" – написали они.

"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса

Поставил на место "слугу" и бывший нардеп Владимир Арьев. "Становиться на защиту прав "русского мира" заканчивается всегда плохо и для Украины (2014-м доказано) и для "защитников" -рускомирцев. Учите матчасть. Полезно", – написал он.

"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса

Другие пользователи присоединились к дискуссии, оставив сотни недовольных комментариев: "Ты слуга какого народа?", "Какой позор такое писать!", "Боже, от этих людей зависит качество нашей жизни!", "Это мерзко!", "Какая трагедия, что вы пришли ко власти!", "Это в Трускавце научили?", "Стыд и позор", "Вы тормоз, а не депутат!", "Антинародный депутат!", "Воняет г*вном!"

"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса
"Воняет г*вном!" Украинцы взбунтовались против "слуги", решившего наказать волонтерок из автобуса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский волонтер Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель автобуса Busfor во время поездки из Луцка в Киев отказался выключать российский сериал. При этом остальных пассажиров трансляция не смутила.

  • Девушка вместе с подругой потребовали, чтобы их немедленно высадили из автобуса прямо среди трассы. Доехать до ближайшего населенного пункта они отказались. В результате водитель их выпустил.

  • Компания-перевозчик Winew отреагировала на скандал со своим водителем, назвав скандал позорным и поддержав волонтерок. Вскоре водителя уволили с работы.

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Читайте все новости по теме "Скандалы с депутатами Верховной Рады" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Скандалы с депутатами Верховной Рады Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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cook george
cook george
Які взагалі можуть бути демонстрації фільмів, серіалів, тієї ж музики, в автобусі, поїзді. Це ж совок, для 73 відсотків совкових рагулів. Нормальній людині нема де подітись. Якось повертався в експресі з Києвп. Спека
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cook george
cook george
cook george, Спека у вагоні, гримить телевізор, всі серії "мєста встрєчі" поспіль. Для людини, яка не дивиться телевізор і все це совкове лайно, справжня тортура.
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