БПП "Солидарность" на выборах лидирует в большинстве ОТГ

Партия БПП "Солидарность" побеждает на выборах в местные объединенные территориальные громады (ОТГ) в большинстве регионов Украины.

Как сообщается на сайте политической силы, по результатам предварительного подсчета голосов более 50 процентов кандидатов на должности глав ОТГ, которые лидируют на выборах, являются кандидатами от БПП или членами партии.

"С начала проведения реформы децентрализации и процесса объединения общин БПП "Солидарность" стабильно побеждает на выборах в ОТГ. Это означает, что граждане по всей стране активно поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал президент и которую активно поддерживает наша политическая сила", - убежден руководитель Секретариата партии БПП "Солидарность", народный депутат Украины Максим Саврасов.

Первые выборы в 40 новосозданных ОТГ состоялись 29 апреля в 17 областях Украины. Наибольшую поддержку кандидаты от БПП "Солидарность" получили в Кировоградской, Харьковской, Тернопольской и Ривненской областях.

В частности, в Винницкой области выборы состоялись в 1 ОТГ, в Волынской - в 1 ОТГ, в Днепропетровской - в 4 ОТГ, в Донецкой - в 1 ОТГ, в Запорожской - в 7 ОТГ, в Ивано-Франковской - в 2 ОТГ, в Кировоградской - в 3 ОТГ, в Луганской - в 1 ОТГ, в Одесской - в 3 ОТГ, в Полтавской - в 2 ОТГ, в Ривненской - в 3 ОТГ, в Сумской - в 1 ОТГ, в Тернопольской - в 2 ОТГ, в Харьковской - в 4 ОТГ, в Херсонской - в 1 ОТГ, в Хмельницкой - в 2 ОТГ, в Черновицкой - в 2 ОТГ.