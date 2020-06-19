Божок попросил об отстранении от должности в МИД из-за давления Венедиктовой

Замглавы МИД Украины Егор Божок написал заявление об отстранении от должности из-за давления генерального прокурора Ирины Венедиктовой в деле о якобы нарушении при назначении Сергея Семочко.

Об этом дипломат сообщил в Twitter, опубликовав фотокопию заявления об отстранении с занимаемой должности.

"Генпрокурор Венедиктова истерит, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать и не дает решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", – говорится в сообщении.

Скриншот

Заявление Божка (Twitter Егор Божок)

В чем суть производства и что говорит адвокат

Напомним, что бывший глава Службы внешней разведки Егор Божок 10 апреля 2020 года получил подозрение в рамках дела о незаконном, по мнению ГБР, назначении на должность первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. Якобы тот был назначен на эту должность по указу пятого президента Петра Порошенко без представления главы ведомства, как того требует закон Украины "О Службе внешней разведки".

Основной статьей в подозрении Божка является "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" (ч.4 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Адвокат дипломата Наталия Дрыгваль предоставила подробную информацию о деле, которая оказалась в распоряжении OBOZREVATEL. Юристка назвала действия Венедиктовой "незаконными, непрофессиональными и смехотворными", а инициированное против Божка дело "позором украинской прокуратуры".

Дрыгваль отметила, что ОГП незаконно вынес ее подзащитному подозрение в совершении преступления.

"Дипломату инкриминируют выполнение на предыдущей должности указа президента Украины о назначении Семочко на должность первого заместителя руководителя украинской разведки. Но никаких оснований, более того – ни одного решения суда или действующего президента Украины о признании этого указа незаконным в природе не существует. Необоснованность обвинений в адрес Божка уже установлена судом во всех инстанциях", – подчеркнула адвокат.

По мнению Дрыгваль, Венедиктова, как юрист с многолетним стажем оказалась неспособной квалифицировать "преступление" Божка.

"По логике обвинения, Божок, который выполнил, по их мнению, "незаконный" указ президента, является "исполнителем преступления", а предыдущий президент, который, собственно, выдал тот указ, – лишь "соучастником или подстрекателем", а не "организатором". Это полный абсурд!" – отметила адвокат.

Дрыгваль сообщила, что заявления Венедиктовой о нанесении Божку материального ущерба и якобы разглашения государственной тайны, являются ложью и манипуляцией.

"Многочисленными решениями судов уже давно установлено, что заработная плата за фактически выполненную работу не может считаться ущербом… Разглашение государственной тайны в СВРУ также не зафиксировано, поскольку Семочко, как сотрудник СБУ на момент перехода на военную службу в СВР уже давно имел действующий допуск к гостайне высокого уровня. Что в этой ситуации действительно серьезно, так это то, что высшее должностное лицо в украинской прокуратуре прибегает к откровенным манипуляциям чтобы прикрыть свое несоответствие занимаемой должности", – сказала адвокат.

Также юрист добавила, что относительно письма бывшего главы СВРУ Евдокимова, на которое опирается генпрокурор, уже подано заявление о преступлении из-за введения в заблуждение правоохранительных органов.

Ответ на адвокатский запрос (фото Натальи Дрыгваль)

Ответ на адвокатский запрос (фото Натальи Дрыгваль)

Ответ на адвокатский запрос (фото Натальи Дрыгваль)

Ответ на адвокатский запрос (фото Натальи Дрыгваль)

Ответ на адвокатский запрос (фото Натальи Дрыгваль)

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