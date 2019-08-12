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"Боже упаси, обижаться": в "Слуге народа" ответили на резкие слова советника Зеленского

1.3т Читать материал на украинском

Резкие слова советника президента Украины Никиты Потураева о том, что все новоизбранные депутаты от партии "Слуги народа" – "политически никто", были вырваны из контекста.

Об этом сказала в эфире ObozTV будущий народный депутат от "Слуги народа" Анна Коваленко. Она заверила, что ни в коей мере не обижается на Потураева.

"Боже упаси, обижаться… На самом деле, я знаю Никиту Потураева и до парламентской деятельности. Эта фраза была вырвана из контекста", – пояснила Коваленко.

"Речь шла о том, что нам еще предстоит приобрести политический опыт, реализовывать политику и сформироваться как политическим фигурам", – уточнила она.

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Политик напомнила, что многие избранные в Раду депутаты оказались в политике впервые.

"И это для них серьезные вызовы – не польститься на какие-то крамольные истории, а все-таки за следующие 5 лет развиться в действительно сильных политиков, которые служат на благо Украины", – отметила Коваленко.

Никита Потураев

Никита Потураев

glavred.info

OBOZREVATEL напоминает, что политический советник президента Украины Владимира Зеленского и один из главных политтехнологов партии "Слуга народа" Никита Потураев выступил перед новоизбранными народными депутатами во время тренинга в Трускавце.

Запись эмоционального обращения Потураева к будущим законодателям попала в интернет, вызвала широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Анна Коваленко Никита Потураев
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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