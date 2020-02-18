"Боже, что я здесь делаю?" Появилось красноречивое фото Беленюка в Раде

Украинский борец, народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк попал в объектив камеры во время заседания Верховной Рады.

Грустное и задумчивое фото политика опубликовал Ян Доброносов в своем Facebook. В сети посмеялись над забавным снимком (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

"Сколько еще поправок осталось, кто знает?" – написал фотограф.

Жан Беленюк facebook.com/yan.dobronosov

"Боже, боже, что это творится", "о, а я с таким выражением лицом смотрю заседания Рады", "боже, что я здесь делаю?", "негоже ходить в парламент в кенгурушке. У политика есть дресс-код", – пишут в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Жан Беленюк прокомментировал скандальное видео с российским спецназом, опубликованное в Instagram боксером Василием Ломаченко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!