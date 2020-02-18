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18 февраля • обновлено в 21:11
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"Боже, что я здесь делаю?" Появилось красноречивое фото Беленюка в Раде

4.2т
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Украинский борец, народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк попал в объектив камеры во время заседания Верховной Рады.

Грустное и задумчивое фото политика опубликовал Ян Доброносов в своем Facebook. В сети посмеялись над забавным снимком (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

"Сколько еще поправок осталось, кто знает?" – написал фотограф.

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Жан Беленюк

Жан Беленюк

facebook.com/yan.dobronosov

"Боже, боже, что это творится", "о, а я с таким выражением лицом смотрю заседания Рады", "боже, что я здесь делаю?", "негоже ходить в парламент в кенгурушке. У политика есть дресс-код", – пишут в комментариях.

Появилось красноречивое фото Беленюка в Раде
Появилось красноречивое фото Беленюка в Раде
Появилось красноречивое фото Беленюка в Раде
Появилось красноречивое фото Беленюка в Раде

Как писал OBOZREVATEL ранее, Жан Беленюк прокомментировал скандальное видео с российским спецназом, опубликованное в Instagram боксером Василием Ломаченко.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Жан Беленюк
Место
Украина Киев
Теги
фотографии Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не попрекну ни цветом кожи, ни странным выраженьем poжи. Но как законотворца, бл*дь, до смepти буду проклинать. :)
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ЭТО егунда - гляньте на Валуева в Думе ! Глыба !
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