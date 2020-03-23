Боятся коронавируса: в Раде хотят проводить заседания по интернету

В "Слуге народа" предлагают Верховной Раде работать дистанционно, а законы принимать в онлайн-режиме.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в монобольшинстве. Также такие нормы указаны и в законопроекте №3250, текст которого появился на сайте парламента.

В проекте, авторства братьев Руслана Стефанчука (первый вице-спикер Рады), а также Николая Стефанчука ("Слуга народа") написано, что Верховная Рада может принимать законы и заседать в комитетах в режиме видеоконференции. Такие акты должны касаться предотвращения распространения коронавируса, обеспечения национальной безопасности и обороны, экономического благополучия, прав человека.

В законе прописан и формат работы народных депутатов, последовательность рассмотрения вопросов и так далее, Указано, что созывать такого рода заседания может 150 и более народных депутатов или спикер парламента с подачи президента Украины.

Как рассказал собеседник в "Слуге народа", вокруг этого проекта много споров в политсиле. Его первоначальная цель – не допустить карантина для парламента в сложный период. Уже известно о двух заболевших нардепах – Сергее Шахове и Руслане Горбенко, что оптимизма другим избранникам не прибавляет.

"Есть риск, что часть нардепов просто не придет на голосования, поэтому в руководстве хотят перестраховаться. Сейчас прорабатываются юридические моменты видеоголосования, чтобы в случае чего принятые таким образом законы не оспорили в судах", – подчеркнул собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины соберется 25 или 26 марта на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения и пакет экономических законов из-за коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся