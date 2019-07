Борт Зеленского устроил коллапс в аэропорту Львова

Из-за посадки борта №1 с президентом Украины Владимиром Зеленским пассажиров рейса Киев – Львов высадили не в главном, а в старом терминале Львовского международного аэропорта имени Данила Галицкого.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook украинский менеджер-экономист, экс-министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

"Ну, я прошелся к своему авто, припаркованному возле нового терминала: быстрая походка полезна для здоровья. Но иностранцам, которые сначала искали туалет, а потом – свои рейсы-стыковки, пришлось помогать. Я не очень понимаю, почему мы, налогоплательщики в бедной стране с дефицитным бюджетом, должны оплачивать полеты "слуги народа" на личном борте №1 на такое ​​важное государственное событие, как представление председателя ОГА, когда канцлер богатой Германии с профицитным бюджетом спокойно пользуется для некритичных деловых поездок по стране, ну, не велосипедом, но поездами "Интерсити" или рейсовыми самолетами?" – возмутился он.

Самолет Зеленского Facebook Павла Шереметы

Также Шеремета посоветовал Зеленскому до того, как внедрять практику "государства в смартфоне", обеспечить украинцев конкуренцией на рынке внутренних авиаперевозок.

"Для нас это будет настоящим тестом на "конец эпохи жадности". "Now Everyone Can Fly!" – как гордо говорит AirAsia, но к сожалению, еще не в Украине", – с сарказмом отметил экономист.

Люди в комментариях под его постом также выразили возмущение коллапсом, который возник в аэропорту по вине главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Управление государственной охраны приказало властям Ужгорода демонтировать на набережной все мусорники из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. В целом из центра города исчезло 54 урны.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк, который был сценаристом сериала "Слуга народа", заявил, что Зеленский не может себе позволить ездить на велосипеде, как это делал главный герой фильма. По его словам, сейчас для этого совершенно неподходящая ситуация, да и вообще президент на велосипеде – это просто символ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!