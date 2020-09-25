Боррель напомнил Зеленскому о реформах: ЕС – не банкомат

Темп реформ в Украине замедлился, включая выполнение обязательств по Соглашению об ассоциации, а перестройка правительства в начале марта и отставка реформистских фигур стали тревожным сигналом.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье, опубликованной на сайте представительства ЕС в Украине. Боррель поделился в ней своими впечатлениями от увиденного и услышанного в Украине.

Он несколько раз подчеркнул, что реформы должны продолжаться.

"Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому – ред.), Европейский Союз – это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину – это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы", – заявил дипломат.

По его словам, граждане Украины все еще ожидают, что Зеленский воплотит свои обещания относительно реформ и изменений, говоря о которых он был избран.

Также Боррель отметил, что Украина остается среди главных политических приоритетов повестки дня Евросоюза, а продолжение реформ критически важно для страны.

"С начала борьбы ЕС поддерживал Украину как ее мощный и надежный партнер в сфере экономической интеграции, поддержки процесса реформ и защиты суверенитета и территориальной целостности", – отметил Боррель.

Также он добавил, что заключенное в 2014 году соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной является наиболее всеобъемлющим соглашением, которое ЕС имеет с любой страной за его пределами.

По словам дипломата, стабильная, процветающая и демократическая Украина – лучший способ стабилизировать соседство с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который посетил Украину. Для этого Киев должен выполнять требования Международного валютного фонда.