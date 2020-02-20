Бородянский открестился от скандала с ведущими "112 Украина" на канале для ОРДЛО

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, якобы не знал о присутствии ведущих "112 Украина" на канале для временно оккупированных территорий, который создается на базе UATV, и что это привело к массовому увольнению коллектива последнего.

А если бы и знал, то его такой факт совсем бы не смутил. Об этом он сказал в эфире программы "Мокрик По Живом" на hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Министр отметил, мол, только 19 февраля узнал о том, что Владимир Полуев и Анна Степанец со 112-го проводят консультации с журналистами нового телеканала для ОРДЛО. И отметил, что с вопросами по кадрам нужно обращаться к и. о. директора канала Юлии Островской.

Владимир Бородянский

"Меня беспокоит только одно. Чтобы люди, которые работают на этом канале, придерживались этического кодекса", – заявил Бородянский.

Ему напомнили, что о людях из "112 Украина" еще 10 февраля сообщила Елена Трибушная с UATV, которая отказалась от руководства информационным вещанием государственного телеканала для временно оккупированных территорий. Однако министр ответил, что информация о консультантах его в то время не обеспокоила и он не собирается выяснять, что те делают на канале.

"Не знаю, не выяснял. Сейчас не могу сказать почему, тогда не обеспокоило. О том, что консультируют канал эти два человека, я узнал только сегодня... Считаю, что если люди занимались антиукраинской деятельностью, они должны нести наказание и не должны работать в органах государственной власти", – оправдался Бородянский.

Кроме этого, министр также заявил, что не смотрит телеканал "112 Украина", потому что видит в его новостях элементы несоблюдения этических норм.

"Не могу воспроизвести конкретные случаи. Не понравилось, как заангажированно и ложно подавалась информация, я перестал его смотреть", – утверждает Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

О планах создать всемирный русскоязычный канал для борьбы с пропагандой сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко напомнил, что что в Украине действуетзакон о государственном иновещании и уже существует канал UATV.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что в Украине действительно нужно создать исключительно русскоязычный телеканал, который бы стал альтернативой для российского телевидения.

С 13 января остановили работу ряда редакций телеканала UATV.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в феврале 2020 года ожидается запуск отдельного телеканала для жителей оккупированного Донбасса.

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