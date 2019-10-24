"Не дебил, а подонок": министр культуры назвал Коломойского хамом

Министр культуры Владимир Бородянский ответил на оскорбления бизнесмена Игоря Коломойского после его извинений перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за номер "Квартала 95".

Своей реакцией политик поделился в эфире программы "Субботнее интервью", передает "Радио Свобода".

"Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", – сказал Бородянский. Оскорбления со стороны Коломойского он назвал реакцией "невоспитанного человека".

Бородянский назвал Коломойского хамом

Министр также пояснил, почему решил извинится перед Гонтаревой за скандальное выступление комиков.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым", – сказал Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородянский заявил, что ему стыдно за номер о поджоге дома Гонтаревой, который показали студия "Квартал 95" и хор Веревки.

"Пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок", – ответил минситру Коломойский.

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