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24 октября • обновлено в 23:17
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"Не дебил, а подонок": министр культуры назвал Коломойского хамом

1.4т Читать материал на украинском

Министр культуры Владимир Бородянский ответил на оскорбления бизнесмена Игоря Коломойского после его извинений перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за номер "Квартала 95".

Своей реакцией политик поделился в эфире программы "Субботнее интервью", передает "Радио Свобода".

"Я считаю, что... Ну, это хамство! Высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", – сказал Бородянский. Оскорбления со стороны Коломойского он назвал реакцией "невоспитанного человека".

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Бородянский назвал Коломойского хамом

Бородянский назвал Коломойского хамом

Министр также пояснил, почему решил извинится перед Гонтаревой за скандальное выступление комиков.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым", – сказал Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородянский заявил, что ему стыдно за номер о поджоге дома Гонтаревой, который показали студия "Квартал 95" и хор Веревки.

"Пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок", – ответил минситру Коломойский.

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Персоны
Владимир Бородянский Игорь Коломойский Валерия Гонтарева
Место
Украина
Теги
Министерство культуры Хор Веревки Квартал 95
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Анекдот времен СССР при плохо работающей телефонной сети, когда отвечал другой номер было обычным делом: Это прачечная? Хуячечная, это Министерство культуры!
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