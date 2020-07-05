Дело в рейтинге

Заявление Бородая о том, что "в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации – де-факто они уже являются частью РФ – а станут таковой и де-юре" – не просто очередной вброс. Бородай – человек системный, без указания путинской администрации пальцем не пошевелит.

Российские власти сделали после "плебисцита" хорошую мину при плохой игре, но очень недовольны его реальными результатами, свидетельствующими о быстром падении их популярности. Путинские поправки не поддержало большинство избирателей. Пришлось вбросить беспрецедентное число фальшивых голосов, чтобы натянуть нужный итог (см. исследования Шпилькина). Кремль, видимо, всерьез рассматривают возможность новой аннексии, чтобы поднять очередную волну урапатриотической истерии и с ее помощью – свой опавший рейтинг.

Заявление Бородая – зондаж возможной украинской и мировой реакции на эту перспективу. Российские власти одновременно запугивают Зеленского, чтобы заставить его де-факто признать марионеточное руководство пророссийских анклавов (а иначе "просто аннексируем Донбасс") и проверяют на прочность позиции своих западных партнеров. Если Запад не предпримет какие-то серьезные контрмеры, в Кремле решат, что добро получено. Тогда от вымогательства можно будет переходить к новому витку агрессии, спешно переварить уже фактически проглоченный Донбасс. Рейтинг не ждет.