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30 января • обновлено в 13:14
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Борислав Береза: задайте экс-нардепу острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в четверг, 30 января, станет народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Борислав Береза: задайте экс-нардепу острый вопрос

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Бориславом Березой сегодня в 17:30.

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Автор
Павел Заяц
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Cachko Elena
Cachko Elena
а кто он такой,что б ему вопросы задавать ? троещинск.б--ыыддло---
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Чем Береза лучше Бляхера???
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