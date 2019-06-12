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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады УкраиныВсе статьи автора

Утро на Троещине началось тревожно

3.4т

13 июня 2019 года небритый, лысый, 45-летний мужчина проснулся, потянулся и посмотрел на телефон, который лежал на тумбочке возле кровати.

На часах было 7-00. Телефон лежал спокойно и не подавал признаков активности. Не было ни жужжания входящего сообщения, ни входящего звонка. Непривычность ситуации вызывала легкую тревогу. Мужчина еще раз посмотрел на телефон, снова потянулся и перевернувшись на другой бок решил подремать.

Троещина

Троещина

ЛУН

- Петя, позвони ему. Поздравь.

- Не буду, Марина. Не буду! Он на выборах меня не поддержал. Критиковал. А еще он говорил, что "Світоч" вкуснее "Рошена". Не позвоню.

- Петя, позвони и поздравь. Ты же его все эти годы каждый год поздравлял. Позвони. У него же день рождения.

- Я всех депутатов поздравлял. 426 штук. Традиция такая. Потому что был президентом. А теперь фиг ему. И другим тоже. Пусть этот теперь его поздравляет. И всех остальных тоже.

- Петя...

- Я Петя уже 53 года. Не позвоню!

Новости
Утро в Кремле началось тревожно: Путин понял, что рай россиянам не светит

- Вова, позвони ему. Поздравь.

- Не буду, Андрей. Он меня на выборах не поддерживал. Сейчас критикует. А еще он говорит, что я неофит.

- Вова, позвони и поздравь. Он, кстати, говорил еще, что у тебя есть потенциал.

- А я не хочу есть потенциал. Я хочу есть шуарму. Кстати, где она?

- Дежурная шуарма? В спортзале лежит. Можно с ней там заселфиться, а можно с гантелей. Ты с чем хочешь?

- Шуарму хочу с телятиной, а поздравлять его не хочу.

- Вова, так это традиция. Он же вроде, как слуга народа.

- Cлуга, но он не из наших слуг.

- Вова...

- Я Вова уже 41 год. Не хочу - так не хочу!

Новости
Утро в Кремле началось тревожно. Это был не сон

- Игорь Валерьевич, позвоните ему.

- Не буду. Я ему никогда не звонил. Так с какого мне ему сейчас звонить? Он шо, президент?

- Игорь Валерьевич, у него день рождения. Вот и будет повод кофе попить с ним.

- Тимур, я тебе вот шо скажу. Я было дело Наема на кофе пригласил, так закончилось тем, что у меня "Укрнафту" отжали. А с эти попьем и шо? Плюсы тоже ту-ту? Не поздравлю.

- Игорь Валерьевич...

- Тимур, это его день рождения. Если ему надо - пусть звонит. Я тогда может и поздравлю.

Новости
Утро в Страсбурге началось тревожно...

- Виталик, позвони ему и поздравь.

- Не буду. Он мне вообще не нравится. А ему, кстати, твоя идея с мусорсжигающим заводом на Троещине не нравится. И вообще, чтоб я не сделал или не сказал, но он все критикует.

- Виталик, ты ему позвони, а то ж он опять что-нибудь ляпнет.

- Артур, мне так самому его ляпнуть хочется. Он недавно заявил, что мой мостик на Владимирской горке обошелся дороже чем истребитель F-16. Но я же не виноват, что истребители такие дешевые, а мосты дорогие.

- Виталик, вот чтоб это не стало еще дороже, позвони и поздравь его.

- Не буду. Или буду. Или... И вообще сегодня ему не все могут позвонить. Вернее, позвонить могут не только лишь все, мало кто может это делать. И я не позвоню...

Новости
Утро в Украине началось тревожно

- Владимир Владимирович, ну, почему вы не хотите его поздравить? Это будет так неожиданно.

- Лавров, ты дебил?

- Нет, Владимир Владимирович. Но если надо, то да. Как скажете - так и будет. Но вы сами просили нестандартные идеи Вам предлагать, так вот давайте вы сегодня его поздравите, а мы разгоним новость об этом по украинским СМИ. Он будет дискредитирован.

- Лавруша, нестандартной идеей было везти из Аргентины в Москву 400 килограмм кокаина на самолете секретаря Совбеза России и бывшего директора ФСБ Коли Патрушева. Вот это не стандартная идея. Идиотская, но нестандартная. Нельзя было по обычному каналу? Ну, да это в прошлом. А поздравлять его??? После того, что он сделал со Скабеевой и этим нашим хреновым дуэлянтом? Иди ты со своими идеями в...

- Понял. Так я пошел, Владимир Владимирович.

- Иди. Из кабинета иди, а не туда куда я изначально сказал. Это была аллегория. Ты знаешь, что такое аллегория или ты реально идиот?

- Я, Владимир Владимирович, с удовольствием соответствую уровню вашего окружения, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в общении. И чтоб поставить точку в вопросе поздравлении, то точно звонить не будете?

- Знаешь, иди все же туда, куда я тебя отправил изначально. Вместе со своей нестандартной идеей. Ему звонить не буду!

Новости
Тревожное утро в Кремле

Небритый, лысый, 45-летний мужчина, лежащий в своей кровати, сквозь дрему услышал звонок телефона. Он протянул руку в сторону звонка, нащупал телефон и приложил его к уху.

- Доброе утро сынок! Мы с папой поздравляем тебя с днем рождения, - услышал он в динамике.

И вся тревожность в этот момент исчезла. Мир наполнился светом, теплом и любовью. Утро перестало быть тревожным.

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Борислав БерезаБорислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Деркач Сергей
Деркач Сергей
Вот хотел же вас поздравить, так номера вашего нет:( Меньше тревог в жизни.
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