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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

"Ты - кнопка, бл*дь", или Что вы понимаете в парламентаризме?

1.4т

Прочитал, что на первом заседании ВР представители "Слуги народа" планируют рассмотреть около 60-70 ключевых законопроектов.

Воспользовавшись случаем, спросил у двух представителей европейских парламентов и одного израильского парламентария: возможно ли подобное у них? Услышал три интересных мысли:

1. На изучение подобного количества законопроектов необходимо большое количество времени. Эти законопроекты уже опубликованы? Где могут увидеть эти законопроекты новые депутаты, чтобы с ними ознакомится? Ведь они же не могут голосовать за то, с чем не ознакомлены.

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2. Если не обсуждать законопроекты, не соблюдать процедуру, не вносить правки и не соотносить их возможные действия с законодательной базой государства, то можно принять закон за три минуты. Озвучили название, физическое голосование, озвучивание результата. Но это уже будет не парламент, хотя позволяет принимать 20 законов в час.

3. Мы думаем не только о рейтинге, но и о последствиях. И о том, что законы, которые мы примем, будут влиять на жизнь государства и на нашу жизнь даже после завершения нашей каденции.

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В общем они смотрят на этот объем законопроектов со скепсисом. Но что они понимают в парламентаризме? А кроме того, они, видимо, не знают высказывание мэра Харькова Кернеса: "Ты кнопка, бл*дь, ты понял или нет?" А новых депутатов ВР, скорее всего, с этим определением уже ознакомили. И объяснили им их функцию.

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Хотя мне очень интересно и то сколько из тех депутатов, кто будет давить кнопки в ВР 28 августа и 3 сентября будут знакомы с тем за что голосуют, со сравнительными таблицами, с выводами ГНЭУ и с сутью самих законопроектов.

И думаю, что журналисты, которые не нужны для общения власти с обществом, смогут провести подобный опрос.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
Политический блог
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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