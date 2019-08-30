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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Интерактивное шоу в Верховной Раде: какой будет финал?

Люди любят шоу. Люди хотят, как можно больше ярких шоу. Чем захватывающей и эффектней шоу, тем тем больше ожидается его следующая часть. Это правила современной телеиндустрии.

И у каждого шоу есть его кульминация традиционно выливающееся в финал. Так миллионы людей еще недавно ждали финальную серию "Игры престолов" и в итоге около 19 млн. человек посмотрели премьеру последней, шестой серии заключительного сезона этого сериала.

Украина не телесериал, но у нас реальная жизнь может дать фору многим зарубежным и отечественным телешоу. Так интерактивное шоу "Выборы Президента Украины" состояло из двух частей, а потом и его продлили на третий сезон, который называется "Внеочередные парламентские выборы". Но в итоге и это шоу подошло к концу, а его финалом должно было стать первое заседание ВР 9-го созыва. Так и произошло.

Все выглядело крайне забавно. Депутаты-неофиты забыли о том, что сидя в партере ВР они находятся под прицелами объективов журналистов. В итоге одни депутаты писали смски о том, что Порошенко готовит путч, другие предлагали в тех же смс практиковаться в анальном сексе, используя ненормативную лексику, а третьи уговаривали зал начать работать в турбо-режиме. В общем все, как всегда, когда качество хотят подменить количеством. Все показывали свой уровень подготовки, как могли. И рассказывали, как они любят народ, вне зависимости от названия партии или фракции.

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Но озвученная любовь к народу не помогла, к сожалению, депутатам проявить ее в уважении к регламенту ВР, который является Законом Украины и нарушение которого могут быть причиной для отмены закона, а нарушители могут быть привлечены к криминальной ответственности.

Видимо то, что в истории украинского парламентаризма еще не было прецедентов привлечения к ответственности за нарушение Регламента ВР, неплохо мотивировало продолжать нарушать его и далее. В итоге нарушали и по-мелочи и по-крупному, но четко повторяя все ляпы попередников.

Так, например депутаты поддержали постановление об одобрении законопроекта, которого на момент голосования не существовало. Сам законопроект (№7203), который поддержали депутаты постановлением №1095, был зарегистрирован в 2:30 ночи (а голосовали в 00:30). И если честно, то и сам законопроект №7203 регистрировать запрещено. Ведь Закон о Регламенте (ст. 95) говорит, что проекты предыдущего созыва, не принятые за основу, считаются снятыми с рассмотрения. А №7203 в прошлом созыве за основу не принимался. Но его все равно зарегистрировали. И дальше нарушив один пункт, нарушили и следующий. Ведь законопроект №7203 даже рассматривать запрещено.

Та же статья 95 Закона о Регламенте говорит, что проекты предыдущего созыва, не принятые за основу, не рассматриваются в следующем созыве. В общем сделано все, чтоб потом была возможность отменить этот законопроект через Конституционный суд. У вас возник вопрос, а что это за законопроект? Это и есть тот самый популисткий законопроект об отмене депутатской нерикосновенности. В итоге под вывеской "Мы обещали снять и мы снимаем" новая власть продуманно нарушила закон, который позволит в случае принятия Закона о снятии депутатской неприкосновенности оспорить его и анулировать. А еще тем, кто поставил это на голосование теперь грозит криминальная ответственность. Браво!

Обещали не нарушать закон и… И обещания остались обещаниями. А жизнь – жизнью. Поэтому депутаты новоизбранной ВР легко и не принужденно голосуют за законопроекты, которые не читали и готовы поддержать любую инициативу, которую им спустят с Банковой. Почему? Этот вопрос к ним и к тем, кто за них проголосовал. Но это не единичный случай и такого с каждым днем будет больше и больше. А то, что в Регламенте ВР новые лица мягко говоря "плавают" уже понятно.

Отдельным моментом стоит то, как президент Украины Зеленский управлял заседанием Парламента. Когда ведущий сессию говорит о том, что объявляет перерыв, а президент говорит работайте, то ведущий покорно работает далее. Президент указывает "Дайте ему договорить" и спикер ВР Разумков дает указание дать возможность договорить выступающему.

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Можно долго рассуждать о том правильно это или нет, но еще вчера мне казалось, что у нас парламентско-президентская республика. Но теперь я понял, что действительно казалось. Теперь Украина президентско-парламентская республика. И не важно, что и где записано. Мы ведь говорим о фактах. И депутаты от "Слуги народа" будут голосовать за все, что им скажут. Потому, что в Трускавце им уже объяснили, что они никто. Политическое никто. Так их назвал Никита Потураев. И я с ним вынужден согласиться.

Почему так произошло? Я думаю, что это не только результат честных и демократических выборов, но и наивности украинцев. К чему это приведет покажет лишь время. Хотя должен признать, что некоторые фамилии в Кабмине, за который массово проголосовала ВР 9-го созыва, дают надежду, что все же могут получиться реально позитивные вещи. Но то что я увидел вчера в ВР заставляет мой сдержанный оптимизм сменяться все более обоснованным пессимизмом. Уже следующие 100 дней расставят все точки над i. Но то, что парламентаризм тихонько начинает погибать в стенах ВР уже понятно.

Хотя я подозреваю, что уже в ближайшее время мы можем увидеть еще одну часть политического интерактивного шоу, которое началось этой весной в Украине. Эту часть могут назвать "Внеочередные местные выборы". Ведь без этой части у сценаристов и режиссеров шоу не будет полной консолидации власти и полного контроля над финансовыми потоками. А если отложить эту часть до очередных выборов в 2020 году, то можно пролететь мимо положительного результата для тех, кто пишет сценарий. А это совсем не вписывается в их планы. Так что продолжаем жить в эпоху интерактивного шоу, в котором все мы актеры, но только каким будет финал никто не знает. И сценаристы тоже.

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Борислав Береза Борислав Береза
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Украина
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