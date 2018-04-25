Борис Колесников: рецепт успеха для Украины – мир и новая Конституция

Рецепт успеха для Украины – мир и новая Конституция, которая обеспечит по-настоящему эффективное государственное управление

Об этом сопредседатель Оппозиционного Блока, оппозиционный премьер-министр Борис Колесников заявил во время заседания Оппозиционного правительства в среду, 25 апреля.

Он напомнил слова Маргарет Тэтчер о том, что настоящая свобода наступает тогда, когда наступает свобода экономическая. "Такие страны, как Монголия, Лаос, Камбоджа, Бангладеш, Эфиопия, Вьетнам, Сенегал в разы обошли Украину по росту ВВП. Если мы будем расти такими темпами, то только через 20 лет вернемся к уровню экономики 2013 года", - подчеркнул Колесников.

По его словам, нынешняя власть бездарно потеряла все преимущества Украины, как страны-транзитера. При правильном подходе за счет транзита наша страна могла бы спокойно зарабатывать 15-20 млрд долларов в год.

"Сначала мы потеряли железнодорожный транзит, из-за чего сегодня порты загружены всего на 40%. Соответственно, рухнул морской транзит. Когда начались выступления "активистов" против проезда фур из России по территории Украины, рухнул автомобильный транзит. Это продолжалось всего неделю, но испугало всех на многие годы вперед. Такая же ситуация и с газом. В 2017 году через территорию Украины прошло почти 100 млрд кубометров газа, а в 2020 году, по прогнозам специалистов, нам оставят только 10 млрд кубометров, соответственно, мы потеряем 3,5 млрд долларов", - сказал политик.

"В итоге ВВП на душу населения в Украине теперь ниже, чем в Армении, Грузии и Албании. В украинской экономике всегда были проблемы, но такого, как сейчас, не было никогда. Основные рынки сбыта продукции машиностроения потеряны. Строим авиазавод в Саудовской Аравии, где будут выпускаться наши самолеты Ан. Вы можете себе представить, чтобы американцы продали завод по производству "Боингов"? Это вообще невозможно, ведь это высокие технологии и высокие зарплаты", - подчеркнул оппозиционный премьер.

"Нынешняя власть бегает по миру с протянутой рукой, просит один миллиард взаймы и своими же руками "раздает" десятки миллиардов", - акцентировал Колесников.

"Нас пугали Таможенным союзом, а в итоге Украина превратилась в "медвежий угол". Нас закрыли со всех сторон. Как мы можем конкурировать с Западом, продавать туда товары и услуги, если у нас кредиты в 8 раз дороже?" - сказал он.

Оппозиционный премьер подчеркнул, что ключевые шаги для исправления ситуации – это восстановление мира и принятие новой Конституции, которая ликвидирует дуализм власти и обеспечит реальную децентрализацию.

"Первый шаг – это восстановление мира. В мире нет успешных стран, которые ведут боевые действия на своей территории. Не выполнив Минские соглашения, невозможно двигаться вперед", - отметил политик.

"Параллельный шаг – принятие новой Конституции. Именно новой, чтобы не делать "ямочный ремонт". Не должно быть двоевластия, республика должна быть или парламентской, или президентской. Итальянская модель идеальна для Украины: двухпалатный парламент, президент – гарант Конституции, наделенный правом распускать парламент. И красной нитью в новом Основном законе должна быть прописана децентрализация", - подчеркнул Колесников.

Он акцентировал, что управление государством нужно упрощать, тем более современное программное обеспечение позволяет это сделать. "Если Украинской ССР управляло 38 тысяч чиновников, то сегодня Украиной управляют 480 тысяч. 30 лет назад, по сути, без компьютеров Украиной управляло в 12 раз меньше людей", - отметил премьер-министр Оппозиционного правительства.

По его словам, ключевой антикоррупционный шаг в проекте новой Конституции – это формирование правительства партией, которая выиграла выборы. "Потому что когда подписывается коалиционное соглашение, начинаются "торги" между партиями. Власть не может быть с европейскими лозунгами, но при этом напоминать правление колхоза "30 лет без урожая". Так не бывает", - сказал оппозиционный политик.

"Мир и новая Конституция откроют ворота к экономическому росту. Путь вперед все равно есть. Я абсолютно уверен в успешном будущем нашей страны. Молодежь, конструктивно настроенные граждане обязательно его обеспечат", - резюмировал Колесников.