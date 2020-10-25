Борис Филатов проголосовал на местных выборах

Глеб Иванов Политика 14:06, 25.10.2020

25 октября мэр Днепра и один из лидеров партии "Пропозиция" Борис Филатов проголосовал на местных выборах. Он подчеркнул, что волеизъявление в городе проходит прозрачно и безопасно.

"Я проголосовал за будущее своего родного города. Города, который я очень люблю, который — все, что у меня есть. Я очень люблю Днепр. Здесь живет моя семья, здесь похоронены мои родители. Эти пять лет я отдавал себя всего работе — тяжелой, сложной, но тем не менее, такой любимой", — сказал Борис Филатов.

Пресс-служба мэрии Днепра
Пресс-служба мэрии Днепра
Пресс-служба мэрии Днепра

Он также добавил, что все время находится на связи с правоохранителями, и выразил убеждение, что город проголосует достойно.

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Политика

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