25 октября мэр Днепра и один из лидеров партии "Пропозиция" Борис Филатов проголосовал на местных выборах. Он подчеркнул, что волеизъявление в городе проходит прозрачно и безопасно.

"Я проголосовал за будущее своего родного города. Города, который я очень люблю, который — все, что у меня есть. Я очень люблю Днепр. Здесь живет моя семья, здесь похоронены мои родители. Эти пять лет я отдавал себя всего работе — тяжелой, сложной, но тем не менее, такой любимой", — сказал Борис Филатов.

Пресс-служба мэрии Днепра

Пресс-служба мэрии Днепра

Пресс-служба мэрии Днепра

Он также добавил, что все время находится на связи с правоохранителями, и выразил убеждение, что город проголосует достойно.