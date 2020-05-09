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9 мая • обновлено в 11:45
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Борис Филатов о чествовании защитников: мы всегда будем беречь их историӥ

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9 мая, в 75-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, мэр Днепра Борис Филатов возложил цветы памяти к монументу "Вечная Слава".

"День Великой Победы – священный праздник. И настоящая справедливость – оставить его тем, кому он принадлежит по праву. Никакой карантин не помешает нам вспомнить своих родных – тех, кто, вернувшись с войны, всю жизнь работал, чтобы восстановить город. Это – их день. Их победа, за которую каждый заплатил свою цену", – сказал Борис Филатов.

Мэр Днепра также добавил, что память о героях будет жить, даже когда последний фронтовик навсегда уйдет к своим собратьям:

"Отдавая им дань уважения, мы должны помнить о тех, кто защищает свободу и независимость нашей страны прямо сейчас. Кто встречает этот день в блиндажах. Кто готов стоять до конца – ради справедливости и победы своей страны. Мы всегда будем беречь их истории. Деда, который прошел битву под Ржевом. Прабабушки, которая давала приют тем, на кого охотились нацистские оккупанты. Одноклассников, погибших в Иловайске. Девушки-медика из соседнего дома, чью жизнь оборвала пуля вражеского снайпера на востоке. Потому что Днепр – сильный город, достойный подвига своих защитников".

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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