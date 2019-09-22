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22 сентября • обновлено в 12:52
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Борис Филатов дал старт четвертому "АTB Dnipro Marathon"

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Утром 22 сентября в городе Днепр стартовал четвертый "АTB Dnipro Marathon". Беговое событие, уже стало для города традиционным, в этом году собрало 4,5 тысячи легкоатлетов из десяти стран мира.

Борис Филатов дал старт четвертому "АTB Dnipro Marathon"

"Рад всех приветствовать. Сегодня хорошая погода для бега. Давайте обойдемся без травм. Мы переживаем за всех спортсменов. Всем легких ног, и пусть победит сильнейший!" – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Во время марафона бегуны из Украины, США, Великобритании, Польши, Израиля, Австралии, Молдовы и других государств будут преодолевать марафонскую (42,195 км) и полумарафонскую (21,0975 км) дистанции. Также организовано забеги в 10 и 5 км, различные эстафеты. Будут и дистанции для начинающих и самых маленьких спортсменов.

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Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
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