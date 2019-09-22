Борис Филатов дал старт четвертому "АTB Dnipro Marathon"

Утром 22 сентября в городе Днепр стартовал четвертый "АTB Dnipro Marathon". Беговое событие, уже стало для города традиционным, в этом году собрало 4,5 тысячи легкоатлетов из десяти стран мира.

"Рад всех приветствовать. Сегодня хорошая погода для бега. Давайте обойдемся без травм. Мы переживаем за всех спортсменов. Всем легких ног, и пусть победит сильнейший!" – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Во время марафона бегуны из Украины, США, Великобритании, Польши, Израиля, Австралии, Молдовы и других государств будут преодолевать марафонскую (42,195 км) и полумарафонскую (21,0975 км) дистанции. Также организовано забеги в 10 и 5 км, различные эстафеты. Будут и дистанции для начинающих и самых маленьких спортсменов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!