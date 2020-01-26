"Борец с "оранжевой угрозой": выяснилось, как Украина помогла Суркову подобраться к Путину

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти благодаря событиям в Украине.

В частности, его восхождению к большой политике в РФ помогла "Оранжевая революция". Об этом пишет "Медуза".

"После революционных событий в Украине 2004 года Сурков смог стать нужным лично Путину – как борец с "оранжевой угрозой", – говорится в сообщении.

Владислав Сурков и Владимир Путин Rabinovich TV

Как отмечал сам уже бывший кремлевский чиновник, он смог "выгодно продать" это Путину.

"Хотя предпосылок в России для украинского сценария тогда не было. Но президент имел высокий рейтинг", – заявил Сурков.

По его словам, прокремлевские молодежные движения создавались именно как средство борьбы с возможной протестной уличной активностью.

При этом главной структурой считалось движение "Наши", которое образовалось на базе менее масштабной организации "Идущие вместе". Оно было одним из главных политических проектов администрации российского президента времен Владислава Суркова.

Как отмечает издание, их деятельность подавались как "антифашистское движение" в год празднования 60-летия Победы (2005-й). А его глава Василий Якеменко, который также руководил "Идущими вместе", считал, что лидеры несистемной оппозиции якобы "сочувствуют фашистам" и называл их своими противниками.

Движение "Наши" было одним из главных политических проектов Путина времен Суркова meduza.io

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник президента РФ Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении".

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