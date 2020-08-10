Никчема ты, Шабунин, а не пацан...

Именно так я обратился к этому профессиональному активисту-грантососу в 2017 году, когда наш герой не захотел идти в армию и устроил грандиозный скандал в прессе. Причём, испугался наш Виталик тогда не бандита, а обыкновенного лейтенанта из военкомата. Не царское, мол это дело.... Провокация, мол врагов, против его, Виталькиной деятельности..

В общем, вмешались заокеанские кураторы этого пай-мальчика, давно являющегося агентом-соросёнком и неплохо живущего на деньги американских налогоплательщиков, и все стало на свои места. Украинская армия осталась без своего защитника. Хотя, согласитесь, что Шабунину в армию нельзя. Там таких очень не любят. Холёных и высокомерных. В армии таких просто бьют. Такие экземпляры умеют лишь махать ручонками перед камерами и писать доносы на своих соседей. А ещё, вопить на собраниях патриотические лозунги о врагах народа, не забывая в перерывах наведываться в Посольство иностранного государства за очередными инструкциями...

Что ж, вооруженные силы нашей страны понесли невосполнимую утрату, а Виталик продолжил свою показушную и продажную миссию. Бегал на митинги, щедро оплачиваемые из различных фондов, и бился в истерике, лоббируя все начинания Супрун, включая продажу медикаментов исключительно у трёх международных компаний. Вместе со своим подельником, трижды судимым Димой Шерембеем, создавал различные благотворительные организации, через счета которых проходили сотни миллионов гуманитарной помощи по различным Программам. Кстати, в полиции до сих пор есть дело о странном исчезновении 140 миллионов, выделенных на лечение больных СПИДом. И если руководству МВД хватит политической воли и профессионального достоинства, то Шабунин должен предстать перед судом.

Кроме этого, наш "борец с коррупцией" и возглавляемый им ЦПК, словно мальчик по вызову, всегда готов защищать Главу НАБУ Сытника.

Более того, все эти годы, по настоятельному требованию наших транснациональных кураторов и специалистов из Фонда дедушки Сороса, Шабунин и Ко всегда входили в Общественные советы при созданных американцами на нашей территоиии антикоррупционных органов. Присматривали, так сказать. Впрочем, как и за работой Комитета ВРУ по борьбе с коррупцией и ВАКС, в котором Шабунину и его подельникам выделили целую комнату для того, чтобы он вёл свои репортажи о наиболее резонансных делах, в которых кровно заинтересован тот же Сытник или Холодницкий. Большие, видать специалисты в юриспруденции наши активисты. Ну, и конечно, нравственные авторитеты нации...

Именно из этой тайной комнаты для своих и вёл свой репортаж Виталя во время судебного разбирательства по ходатайству НАБУ с Агро-холдингом Укрлендфарминг", в котором работают около 30 тысяч сотрудников. В нарушении всех правовых норм и юридических догм, ВАКС проигнорировал решение Печерского суда, постановившего закрыть все криминальные дела против этого предприятия, и удовлетворил ходатайство Сытника. Хотя, не имел на это право. Ведь ВАКС не имеет право отменять решение суда иной вертикали, а НАБУ вообще не является участником процесса. Но разве это кого то останавливает? А для убедительности решили через Шабунина провести информационный артобстрел, задача которого - дискредитировать в глазах общественности акционера холдинга Олега Бахматюка. И понеслось. Заказные статьи, гневные отзывы о коррупции, уличные акции и флешмобы. В общем, агент Виталик старается изо всех сил.

Более того, как только коллектив Укрлендфарминг пишет обращение в генеральную прокуратуру или выходит на акцию протеста против криминального преследования со стороны Артема Сытника, тут же появляется наш борцун и начинает истошно вопить про "любовь к Родине" и антигосударственный заговор. Наверное, тех самых курочек, которые несут яйца на фабриках именно этого холдинга. Кстати, интерес Сытника к этому агропредприятию и его владельцам вызван исключительно личными мотивами. Личная месть, не более того. Месть за то, что сотрудники компании свидетельствовали на суде, который признал Сытника причастным к коррупции. Вот и бесится, пользуясь своей неприкосновенностью и вседозволенностью, полностью игнорируя Законы Украины. Посмотрим, как поведёт себя в этой ситуации Генеральный прокурор, но действия главы НАБУ ведут страну к правовому хаосу и махновщине.

Но вернёмся к Виталику Шабунину - несостоявшемуся воину и трусливому борцу за денежные знаки. Наш антикоррупционер-общественник продолжает отрабатывать заказы своих хозяев и кураторов. Продолжает "писать доносы" и клеить ярлыки. Человек, никогда и нигде в своей жизни не работавший, пытается все время быть святее Папы Римского и хитрей одесского Раввина. Всех учит жить. Причём омерзительно менторским тоном. Он понятия не имеет о том, насколько сегодня сложно выживать производственному предприятию, какие проблемы стоЯт перед владельцами и трудовым коллективом. Тем более, находясь под постоянным и системным прессом НАБУ и САП.

Шабунину все это до лампочки. Главное - отработать заказ и получить очередной гонорар. Оставь такого без грантов и все. Пропадёт Виталя. И лоск сойдёт, и напыщенность, и гонор. Его даже в управдомы не возьмут. Там работать нужно. Вот и пойдёт в осведомители. Бывших сокурсников закладывать.

Так что, вывод простой. Никчема он, а не пацан. И этим все сказано. Гнать таких надо из всех коридоров власти, общественных советов и тайных комнат в судах. Глядишь, и воздух станет чище...