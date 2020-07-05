Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, а Россия до сих пор не отреклась своих агрессивных планов.

Об этом пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отметил в своем обращении по случаю шестой годовщины освобождения донецких городов Славянска и Краматорска.

OBOZREVATEL приводит полный текст обращения:

"Шесть лет назад украинские воины выбили российских боевиков и 5 июля 2014 над этими городами был поднят сине-желтый флаг.

Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей. Спасибо тем, кто верил и верит в Украину, тем, кто сейчас день за днем приближает нашу победу.

Борьба за свободный украинский Донбасс продолжается, Российская Федерация не отреклась своих агрессивных планов – об этом не стоит забывать, чтобы не потерять Украину.

Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию – они собираются ее сокращать, обрезать финансирования. А мне "шьют" государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого были освобождены две трети оккупированного Донбасса.

Но мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина.

Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 5 июля, в Украине отмечается шестая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от русских захватчиков. К знаменательной даты украинцы заполнили ленты в соцсетях историческими фото первых побед наших защитников.