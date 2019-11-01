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1 ноября • обновлено в 12:55
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"Борьба временно остановлена": посольства Израиля внезапно заработали по всему миру

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Посольства Израиля возобновили работу по всему миру после забастовки.

Об этом говорится в заявлении посольства Израиля в Украине в Facebook. Подобные сообщения размещены в аккаунтах в соцсетях и других израильских посольств. Отметим, что на сайте МИД Израиля нет сообщения о возобновлении работы дипучреждений.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена ​​по решению суда. В пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении на Facebook.

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Отметим, что посольства и консульства Израиля по всему миру прекратили работу 30 октября на фоне затяжного конфликта дипломатов и военных атташе Министерства финансов страны.

Израильские дипломаты давно жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда. Раз в несколько лет они применяют трудовые санкции, после которых обычно следует всеобщая забастовка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Государственное управление делами во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину сняло для него самый дорогой номер в самом дорогом отеле за 100 тыс. грн в сутки.

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