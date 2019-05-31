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"Борьба со всем украинским!" Кириленко разгромил план окружения Зеленского

1.6тЧитать материал на украинском

Планы окружения президента Украины Владимира Зеленского в гуманитарной политике – это борьба со всем украинским.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.

"Соавтор избирательной программы президента Борис Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича", – написал Кириленко.

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Вячеслав Кириленко и Владимир Зеленский

Вячеслав Кириленко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны в Донбассе. Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей ШефирБорис ШефирВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
УкраинаКиев
Тег
Кабинет министров Украины
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