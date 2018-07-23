Вступление в НАТО, новая СБУ и бой контрабанде: что готовят украинцам

В украинской политике ежегодное летнее затишье. Народные депутаты закончили работу с избирателями и официально разъехались на каникулы.

Согласно календарному плану этого года, первая пленарная неделя нардепов стартует лишь 4 сентября. К этому времени большинство политических штабов подготовит вопросы, которые будут обсуждаться на следующей 9-й сессии. Очевидно, что большинство из запланированных тем подготовят почву конкретным кандидатам к предстоящим в начале 2019 года президентским выборам.

Что это за темы и стоит ли украинцам рассчитывать на реальные изменения - разбирался OBOZREVATEL.

В первой части материала мы рассказали, какие шансы у Верховной Рады обновить ЦИК, принять новый Избирательный кодекс и решить вопрос с авто на еврономерах.

СБУ, разведка и оборона

По итогам работы Верховной Рады за первую половину года, спикер Андрей Парубий отдельно сделал акцент на блоке военных вопросов. Комментируя ситуацию с принятием закона про национальную безопасность, глава парламента подчеркнул, что закон, по сути, является рамочным.

Все его позиции лишь описывают те направления, в которых будет двигаться Рада.

“Среди них: закон про Службу безопасности Украины, закон про разведку, закон про особенности управления объектами госсобственности в оборонно-промышленном комплексе, на котором особенно настаивают наши партнеры. Ожидаю, что военная помощь Украине будет увеличиваться и в этом году, и в следующем”, - заявил на финальной конференции спикер, добавив, что по всем законам ожидаются серьезные дискуссии.

Ранее в комментарии OBOZREVATEL генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Елена Трегуб заявила, что в целом новый закон про СБУ сфокусирует работу органа на поиске террористов внутри Украины. При этом часть функций управления “К” будет передана другому органу.

Также ожидается, что в структуре парламента будет создан отдельный комитет по вопросам разведки. По мнению Парубия, орган поможет урегулировать вопросы безопасности в стране и усилить парламентский контроль за оборонной сферой.

Правда, ни один законопроект пока еще не подан в парламент. Очевидно, что все инициативы в оборонном секторе будут исходить от фракции БПП. Президент заранее выбрал тактику инициатора продвижения всех масштабных законов. Ранее Верховная Рада уже приняла несколько крупных законов в редакции Петра Порошенко: про дипломатическую службу, создание Антикоррупционного суда, а также упомянутый выше закон про нацбезопасность.

Учитывая особенности парламентской работы, при удачном стечении обстоятельств все законы могут быть приняты под конец нынешнего года - аккурат к официальному началу президентской кампании.

Не исключена также и буксировка работы парламента. Оценивая полный пакет предварительных обещаний нардепов, Верховная Рада попросту не успеет принять такое количество важных решений всего за 4 месяца работы. А ожидая и ежегодные проблемы парламента при принятии бюджета Украины, голосования части законопроектов во втором чтении могут перенести на весну.

Также не совсем понятен и формат данных законов. Не исключено, что заявленные выше идеи могут быть направлены на милитаризацию общества. Как писал ранее OBOZREVATEL, в Верховной Раде уже пытались принять закон, предусматривающий блокировку сайтов, который многие эксперты и журналисты успели назвать “диктаторским”.

Гройсман vs контрабанда

Инициатива тотальной борьбы с контрабандой на таможне, озвученная премьер-министром Владимиром Гройсманом, уже частично сфокусировала внимание как нардепов, так и президента.

Речь идет об объявленном премьером плане борьбы со схемами на таможне.

Причина подобной активизации Кабмина - ежегодные многомиллиардные убытки государства от различных махинаций на таможне. И это при том, что в 2017 году, по словам Гройсмана, ведомство принесло в казну свыше 70 миллиардов дивидендов.

В связи с этим в Верховную Раду еще 3 июля Кабмином был внесен законопроект №8543, предусматривающий ужесточение уголовного кодекса.

Согласно первичной редакции, в случае нарушения закона контрабандистам будет грозить реальный срок - от 3 до 7 лет лишения свободы. За повторное правонарушение от 5 до 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. В случае, если контрабандой занимается группа лиц в предварительном сговоре, или в особо крупных размерах, наказание будет еще жестче - от 8 до 15 лет, с конфискацией имущества.

Правда, на данный момент проект закона еще не включен в повестку дня сессии, но учитывая неоднократное муссирование темы со стороны Кабмина, закон имеет серьезные шансы быть принятым до конца нынешнего года.

Стоит отметить, Верховная Рада уже успела сделать шаг в борьбе с контрабандой леса-кругляка. Так, еще в начале июля был принят законопроект № 5495, серьезно ужесточающий наказания за контрабанду леса. После вступления в силу, закон усложнит жизнь контрабандистам и продлит мораторий на экспорт топливной древесины на 8 лет.

Правда, как ранее в комментарии OBOZREVATEL рассказал один из инициаторов проекта закона нардеп Виктор Галасюк, на президента уже вышли контрабандисты, поэтому он может попросту ветировать закон.

Евроинтеграция и НАТО в Конституцию

Еще одна масштабная идея Рады - закрепление курса на ЕС и НАТО в украинскую Конституцию. Несмотря на то, что идея совсем не нова, впервые ее продвижением в конце февраля этого года занялся Петр Порошенко. По его мнению, такое стремление народа очевидно и должно быть зафиксировано в преамбуле основного закона.

При этом законопроект в Раде пока еще не зарегистрирован. Что и как планируют менять нардепы - никто не афишировал. Правда, в начале июля глава фракции “Народный Фронт” Максим Бурбак в привычной манере интерпретировал слова лидера партии, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, напомнив о явной воли украинского народа закрепить в Конституции евроинтеграцию.

“Прежде всего речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе. Кроме того, предлагаются конституционные новации, которые позволят наконец четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине”, - заявил Бурбак на Согласительном совете Рады 2 июля.

Несмотря на отсутствие особой критики предложенной идеи, принятие изменений в Конституции требует длительных процедур и растянется в лучшем случае на две сессии.

Очевидно, что основная идея такой инициативы - принятие изменений в феврале-марте 2019 года, в самый разгар избирательной кампании. Так называемый “пиар-ход” для провластного большинства. Ведь по сути, подобные изменения практически никак не конкретизируют и не приближают Украину к членству в одну из этих организаций. Они лишь создают почву для баталий в ходе президентской кампании, разделяя эклекторат по принципу противников и сторонников евроинтеграции в ее нынешнем виде.