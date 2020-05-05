Борьба против COVID-19: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

В четверг, 7 мая, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроекты, связанные с борьбой против COVID-19.

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Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады. Заседание будет созвано в связи с требованием 156 народных депутатов и начнется в 14:00. На нем рассмотрят два законопроекта – № 3380 и № 3376.

Первый подразумевает внесение изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению COVID-19, а второй – изменения в Закон "О защите населения от инфекционных болезней". В нем рассмотрят поправки относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

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