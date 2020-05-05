Главная Новости
6 мая • обновлено в 06:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Борьба против COVID-19: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

1.7т
Читать материал на украинском

В четверг, 7 мая, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроекты, связанные с борьбой против COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады. Заседание будет созвано в связи с требованием 156 народных депутатов и начнется в 14:00. На нем рассмотрят два законопроекта – № 3380 и № 3376.

Первый подразумевает внесение изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению COVID-19, а второй – изменения в Закон "О защите населения от инфекционных болезней". В нем рассмотрят поправки относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине физлиц-предпринимателей хотят еще на один месяц – до конца мая 2020 года – освободить от уплаты ЕСВ.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 256 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги