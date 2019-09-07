"До победы еще далеко!" Сенцов сделал первое заявление после освобождения

Выпущенный на свободу политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов прямо в аэропорту Борисполь выступил с первой речью.

Он поблагодарил всем тех, кто помогал пленным и переживал за их судьбы. Также он выразил надежду, что все заключенные Кремля выйдут на свободу.

Полный текст заявления Олега Сенцова:

"Всем добрый день. День сегодня действительно хороший. Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Большое спасибо.

Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко".

Олег Сенцов со своей дочкой Алиной Фото: Павел Чиков

Больше фото освобожденного режиссера можно посмотреть здесь. А детальную информацию о самом обмене пленных в нашей онлайн-трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным второй этап обмена пленными, а также вопрос возвращения Донбасса.

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