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8 сентября • обновлено в 11:08
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"До победы еще далеко!" Сенцов сделал первое заявление после освобождения

16.4т Читать материал на украинском

Выпущенный на свободу политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов прямо в аэропорту Борисполь выступил с первой речью.

Он поблагодарил всем тех, кто помогал пленным и переживал за их судьбы. Также он выразил надежду, что все заключенные Кремля выйдут на свободу.

Полный текст заявления Олега Сенцова:

"Всем добрый день. День сегодня действительно хороший. Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Большое спасибо.

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Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко".

Олег Сенцов со своей дочкой Алиной

Олег Сенцов со своей дочкой Алиной

Фото: Павел Чиков

Больше фото освобожденного режиссера можно посмотреть здесь. А детальную информацию о самом обмене пленных в нашей онлайн-трансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным второй этап обмена пленными, а также вопрос возвращения Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Тема
Обмен пленными
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
О как с голодухи то распух хлопец
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2
1
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Российская тюрьма очень благотворно действует на голодающих х*хлов. Надя и режиссер не дадут соврать. Харя в экран не влезает.
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3
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Бухгалтер Борис, и это при том что они голодали!
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1
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Вітаєм прибулих з полону, сподіваємось що скоро відпустять і тих, хто на Донбасі і в Криму! Здоров"я, радості й натхнення Вам, дорогІ!
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2
1

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