МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Бондаренко - в отставку: против мэра Черкасс нашли скандальные доказательства

4.5тЧитать материал на украинском

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.

К такому выводу пришла Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины, которая провела научно-правовую оценку скандальной внеочередной сессии городского совета, созванной в августе этого года.

"На основании части второй статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" может быть инициировано досрочное прекращение полномочий Бондаренко А.В. как Черкасского городского головы в порядке, предусмотренном частью девятой указанной статьи", - говорится в экспертном заключении, имеющемся в распоряжении OBOZREVATEL.

Бондаренко - в отставку: против мэра Черкасс нашли скандальные доказательства

Было установлено, что созыв и проведение внеочередного заседания содержало также признаки нарушения Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

Дело в том, что при принятии решений на заседании, прведенном 22 августа 2018 года, в протокол поименного голосования были внесены фамилии депутатов, сложивших свои полномочия еще в мае 2018-го. Среди них: Косяк В. П., Скорик М. Г., Цегвинцева А. В., Чорнобыль Т. А., Шадловский М. В.

Новости
Тяжкие грехи Бондаренко: чем оскандалился мэр Черкасс

К тому же в действиях действующего мэра нашли признаки нарушения присяги служащего органов местного самоуправления. Эксперты отметили, что действие решений скандальной внеочередной сессии должно быть обжаловано в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Бондаренко получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины. Причиной послужило то, что за время работы мэром областного центра он специально создавал проблемы для деятельности местных властей.

Персона
Анатолий Бондаренко
Место
УкраинаЧеркассы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги