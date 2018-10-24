Бондаренко - в отставку: против мэра Черкасс нашли скандальные доказательства

Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.

К такому выводу пришла Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления Ассоциация городов Украины, которая провела научно-правовую оценку скандальной внеочередной сессии городского совета, созванной в августе этого года.

"На основании части второй статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" может быть инициировано досрочное прекращение полномочий Бондаренко А.В. как Черкасского городского головы в порядке, предусмотренном частью девятой указанной статьи", - говорится в экспертном заключении, имеющемся в распоряжении OBOZREVATEL.

Было установлено, что созыв и проведение внеочередного заседания содержало также признаки нарушения Закона Украины "О статусе депутатов местных советов".

Дело в том, что при принятии решений на заседании, прведенном 22 августа 2018 года, в протокол поименного голосования были внесены фамилии депутатов, сложивших свои полномочия еще в мае 2018-го. Среди них: Косяк В. П., Скорик М. Г., Цегвинцева А. В., Чорнобыль Т. А., Шадловский М. В.

К тому же в действиях действующего мэра нашли признаки нарушения присяги служащего органов местного самоуправления. Эксперты отметили, что действие решений скандальной внеочередной сессии должно быть обжаловано в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября Бондаренко получил подозрение от Генеральной прокуратуры Украины. Причиной послужило то, что за время работы мэром областного центра он специально создавал проблемы для деятельности местных властей.