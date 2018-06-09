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Большой войны не будет: на что Путин будет делать ставку в Украине

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После Чемпионата мира по футболу Россия вряд ли перейдет к серьезной военной эскалации на востоке Украины, как многие думают.

Об этом в своей колонке на "Новом времени" пишет российский публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, какая будет реакция у мирового сообщества на подобную эскалацию.

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"Но это означает, что все разговоры, которые оживились, в частности, после визита Меркель о том, что она смогла уговорить Путина на ввод миротворческих сил на всю оккупированную территорию вплоть до российской границы – пустые. На компромисс и уступки он не готов идти: иначе не было бы воинственной риторики", - считает Пионтковский.

При этом он считает, что чем ближе мы приближаемся к дате украинских выборов, тем яснее мне видится стратегия Москвы сейчас.

"Я думаю, они хотят продолжать такое текучее состояние на Донбассе и сделать ставку на провокации, технологи вмешательства в украинские выборы 2019 года. И на фоне этих выборов использовать опробованные технологии. Мне кажется, сейчас делают ставку именно на это", - резюмировал Пионтковский.

Напомним, также публицист заявил, что Путин на данном этапе занят расчленением Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Андрей ПионтковскийВладимир Путин
Место
Украина
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