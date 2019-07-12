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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Могут отменить? У Зеленского сделали резкое заявление об Избирательном кодексе

24.7т Читать материал на украинском

В Офисе президента Украины проанализируют Избирательный кодекс, утвержденный парламентом, но уже говорят о нарушении Регламента Верховной Рады Украины при его принятии.

В частности, такое заявление сделал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем. Потому что уже сейчас видим нарушение Регламента при принятии. Мы уже сейчас видим – то, что называли делом чести этой Верховной Рады, превратилось в большой позор", – подчеркнул он.

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В Украине приняли новый Избирательный кодекс

В Украине приняли новый Избирательный кодекс

"Прямий"

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 11 июля Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Согласно документу, голосование по открытым спискам вступит в действие в 2023 году.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Руслан Стефанчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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