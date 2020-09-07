Большой обмен был авансом от Путина, сейчас мотивации у Москвы нет, – Фейгин

Фейгин заявил, что у Кремля нет мотивации для обмена пленными с Украиной.

В отсутствии перспективы местных выборов в ОРДЛО у Москвы нет желания заниматься обменом пленными с Украиной, они останутся заложниками.

Об этом изданию "ГОРДОН" заявил российский правозащитник и общественный деятель Марк Фейгин. Он подчеркнул, что Россия полностью вышла из системы международного права.

Поэтому вероятность добиться освобождения украинских политзаключенных при президенте РФ Владимире Путине правозащитник исключил.

"Напомню, 1 июля приняты поправки в конституцию, которые устраняют приоритет норм международного права в области прав человека над национальным законодательством. Этот путь раньше был закрыт и будет закрыт до тех пор, пока Россия не вернется в международное правовое поле", – сказал Фейгин.

Он заявил, что Кремль не станет сейчас заниматься обменом содержащихся в РФ украинских политзаключенных.

"По прошествии года со дня так называемого большого обмена, который состоялся 7 сентября 2019 года, стало совершенно очевидно: это был аванс Зеленскому со стороны Путина в надежде на то, что тот будет в отношении Крыма и Донбасса более податливый, чем Петр Порошенко, пойдет на уступки. Зеленскому было важно показать, что он эффективнее своего предшественника, и на коротком этапе он смог это сделать", – отметил правозащитник.

По его словам, позже ситуация кардинально изменилась. Переломной точкой стал саммит в Париже 9 декабря прошлого года.

"Был расчет, что там украинская власть подпишет окончательное соглашение, по которому в ОРДЛО пройдут местные выборы, будут изменения в Конституции, амнистия в отношении сепаратистов. А этого не произошло. Поэтому у Москвы сейчас вообще нет мотивации проводить обмен, особенно тех политзаключенных, которые содержатся на территории РФ", – сказал собеседник издания.

Он высказал предположение, что в ближайшее время ситуация не изменится из-за сложной международной обстановки.

"Саммит глав нормандской четверки с весны переносился. Его точно не будет, как минимум, до окончания местных выборов в Украине. И в отсутствии перспективы местных выборов в ОРДЛО у Москвы нет желания заниматься обменом. Лучше продолжать держать заложников", – сказал Фейгин.

По его словам, Западу есть чем заниматься, Украина ушла с повестки дня, все ждут санкций по Беларуси и за отравление Алексея Навального.

"А это плохой фон для того, чтобы Кремль говорил об обмене, пытаясь задобрить Запад", – резюмировал правозащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы 19 августа удалось достигнуть прогресса по вопросу обмена пленными с ОРДЛО. Переговоры велись в рамках гуманитарной подгруппы.

В начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает в течение ближайших недель освободить из плена в ОРДЛО 100 украинцев. Соответствующий список еще тогда был передан ОБСЕ.

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