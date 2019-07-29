За "слугами народа" будет следить "Большой брат": что это значит

В партии "Слуга народа" предлагают создать базу данных, которая сможет определять — кто из народных депутатов входит в ту или иную олигархическую группу.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в партии. Она может быть создана уже в ближайшие месяцы, ее авторы дали ей кодовое название — "Большой брат".

"Ты загружаешь Дата-сет наше партийное голосование. Когда ты выставляешь закон, ты делаешь разметку данных и говоришь — чьи интересы и каких групп здесь могут быть затронуты?

Идет голосование, и спустя какое-то время ты увидишь — кто голосовал за, кто против, кто был, а кого не было — система будет видеть патерны", — пояснил источник в штабе партии.

После получения таких данных, в партии хотят понять, кто и как заинтересован в вопросах, выставляемых на голосование. С ним потом будут отдельно вести беседы, или учитывать мнение при голосовании.

"Система способна подсвечивать группы влияния... Это даст осознание проблемы и мы сможем понять, как ее решить", — подчеркнул источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во фракции "Слуга народа" уже назвали кандидатов на должности спикера и вице-спикера.

Сейчас же народные избранники от партии президента Владимира Зеленского проходят интенсивный курс обучения в Трускавце от Киевской школы экономики. Они изучают политику, госуправление, экономику и другие дисциплины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!