''Большой брат'' следит за тобой: как будет работать ''Слуга народа''

В партии “Слуга народа” заявили – создают систему слежки за своими народными депутатами.

По задумке автора идеи, благодаря этому удастся контролировать огромную фракцию, избежать коррупции, кнопкодаства и сотрудничества с олигархами.

Как будет работать система в случае реализации – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В президентской партии готовятся бороться с вызовами монобольшинства. Политсила получила так много мандатов, что контролировать их слаженную работу в Верховной Раде будет непросто;

Вероятный глава фракции "СН" Давид Арахамия предложил создать некую систему на базе искусственного интеллекта "Большой брат". Она должна оценивать голосования нардепов, следить за их работой и определять, в чьих интересах они работают;

Система заработает с первых заседаний 9-го созыва уже в сентябре. Реальные же данные разработчики хотят получить уже к концу 2019 года;

В партии мнения об идеи разделились.

“Большой брат” следит за “слугами”

Среди ряда колоссальных общегосударственных вызовов (борьба с коррупцией, решение конфликта на Донбассе и т.д.), перед партией “Слуга народа” есть еще несколько важных и сложных задач. Одна из основных – сохранить эффективное большинство и качественно работать в парламенте.

21 июля миллионы украинцев дали партии 254 мандата народных депутатов Верховной Рады, тем самым делегировали им право управлять Украиной ближайшие 5 лет. Но, учитывая короткую кампанию – чуть больше месяца, а также принцип “новых лиц”, в политическую силу попало много разношерстных и порой сомнительных людей.

Особенно это было заметно во время тренинга партии в Трускавце. Тогда в кулуарах школы “слуг народа” кандидат в народные депутаты от "СН", а теперь уже и вероятный глава фракции Давид Арахамия рассказал корреспонденту OBOZREVATEL об идеи создать программу, которая будет собирать информацию о работе коллег по парламентскому цеху.

Одно из заданий на тренинге "СН" Марина Шашкова

Суть следующая – в парламенте есть отдельные группы народных депутатов. Они завязаны на определенных бизнесменов и олигархов. Голосуют за “нужные” проекты законов, неофициально лоббируют чьи-то интересы.

Фракция "Слуги народа"

Тем более информация о попытках подкупа появляется в отдельных СМИ и околополитических Telegram-каналах. Программа же с помощью искусственного интеллекта будет все отслеживать и выявлять аномалии.

"Ты загружаешь Дата-сет наше партийное голосование. Когда выставляешь закон, то делаешь разметку данных и говоришь – чьи интересы и каких групп здесь могут быть затронуты? Идет голосование, и спустя какое-то время ты увидишь – кто голосовал за, кто против, кто был, а кого не было – система будет видеть паттерны", – ранее комментировали ситуацию в партии.

С теми людьми, которые, по мнению автора программы, попадут в категорию “голосующих аномально”, проведут отдельные диалоги. Дабы выяснить, в чем причина тех или иных голосований.

Также в партии считают, при обсуждении законопроектов окончательное решение будет принято путем фракционного голосования. При этом право вето на то или иное решение получит треть фракции.

Системе дали кодовое название “Большой брат”. Это прямая отсылка к роману-утопии Джорджа Оруэлла “1984”, где “Большой брат” олицетворял культ личности и тотальной слежки за всеми членами общества.

"Большой брат" из "1984" Литературный блог

Несмотря на это, в партии хотят таким образом убить несколько зайцев:

Усилить контроль за фракцией. Перед голосованием каждый нардеп несколько раз подумает, ослушаться ли ему общего решения или нет. Ведь “Большой брат” будет следить за ним;

Оценить риски ее раскола. Если программа определит потенциально “слабых” кандидатов, то с ними будут работать отдельно;

Также это потенциальная защита от кнопкодавства, прогулов, и голосования в унисон с другими фракциями парламента.

Есть ли смысл в системе и какие риски

Давид Арахамия сообщает – система начнет свою работу уже в сентябре, на первых пленарных заседаниях Верховной Рады 9-го созыва. По его словам, за несколько месяцев программа соберет информацию о голосовании нардепов, а затем уже начнет ее анализировать и сопоставлять с другими.

То есть по факту, полноценное определение потенциальных “нарушителей” начнется уже к концу 2019 года. В комментарии OBOZREVATEL глава комитета по вопросам экономической конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян поясняет: при большом желании и слаженной работе IT-специалистов, систему можно написать за считанные недели.

“Модуль “большие данные”, обработка BigData, уже есть у многих компаний, которые изучают своего потребителя. Даже у нас есть нечто подобное, где мы изучаем поведение людей, опять же данные собираем по крупицам. Лучше всех нас изучают, конечно, Google и Facebook. Собственно, у них больше этих данных для изучения”, – подчеркнул Арутюнян.

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Виталий Безгин заявил OBOZREVATEL, что идею поддерживает и объясняет почему.

"Есть несколько плоскостей вопроса. Первая – интегрировать современные технологии в деятельность фракции и парламента. Вторая – иметь цифровой инструмент контроля за фракцией в 254 человека – это важно и полезно. Мы прекрасно понимаем, что наши оппоненты будут пытаться осуществлять различного рода воздействия на монобольшинство", – пояснил Безгин.

Правда, не все "слуги народа" на данном этапе поддерживают идею такой слежки. По крайней мере, группа Александра Дубинского так точно. Его коллега по партии Максим Бужанский уже заявил, что система превратит нардепов в "послушных роботов".

"Что сложного? Заперли на ночь в будки, телефоны забрали, покормили. Утром построение, выдали телефоны, строем провели в парламент. По дороге нужно хором петь какую то песню, чтоб не общались между собой... Проголосовали, построились, и по будкам", – написал Бужанский в своем Facebook.

Дубинский и ко уже неофициально создали объединение "Справедливость"

Солидарен с ним и Александр Дубинский. "В романе Оруэлла "1984" Большой брат – символ тотального контроля над людьми и нацией. Это тоталитаризм, прообразом которого был в том числе Сталин. Уж чего-чего, а Сталина нам в парламенте не хотелось бы", – отметил он в своем видеоблоге.

В следующей публикации Бужанский подчеркнул, что он с коллегой не против идеи "Большого брата", а лишь против попытки ввести "чечетовщину".

"Есть попытка ввести чечетовщину со старта, и запугать ряд депутатов, формируя у них мнение, что если они проголосуют как то несолидарно, их действия будут иметь для них последствия. Это нормально, для тех, у кого нет никакого собственного авторитета, ход событий – пытаться угрожать какими то мифическими карами. Компенсируя ими, угрозами, отсутствие этого самого авторитета.

Этих людей не интересует, что абсолютно все депутаты избрались, имея целью оказать максимальную поддержку Президенту. Их интересует построение своей собственной вертикали власти, отсюда и фантазии на тему – нажал кнопку не так, как сказали, будем разбираться", – написал Бужанский.

Еще один кандидат от "СН" Ирина Верещук считает,что говорить о чем-то конкретном пока рано. Ведь неизвестно, что и как имели в виду в руководстве партии.

"Не думаю, что это будет иметь эффект. Я более консервативна. Понимаю, что такое общественное око всевидящее, что такое СМИ – око всевидящее, понимаю, какие сегодня риски, если мы говорим о финансово-промышленных и других группах влияния, которые могут и хотят влиять уже на девятый созыв парламента, а значит – "Большой брат" что будет анализировать? Нейрорецепторы? Или наш ценностный ряд? Это пока что на уровне идеи. Я не вижу какого-то предмета, чтобы обсуждать как законодательство, – отметила она в эфире ObozTV.

Еще один потенциальный риск "Большого брата" – скрытая попытка узурпации парламента. Организатором "слежки" важно показать, что они готовы работать именно для достижения партийной дисциплины и дальнейшей эффективности. А не для создания "послушных" членов парламента, готовых голосовать абсолютно за все.

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