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"Большой брат следит за тобой": партия Зеленского предложила радикальное новшество в Раде

2.4т Читать материал на украинском

Президентская партия "Слуга народа" намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил новоизбранный нардеп от СН Давид Арахамия. По его словам, это позволит отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить... Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую ​​технологию", – отметил Арахамия.

Слуга народа

Слуга народа

Телеканал 24

По его словам, технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп". Он не назвал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как будет работать программа.

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"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно 9 человек голосуют по немного другому сценарию. Не в том смысле, что все, как один, а если голосование отличается от обычного", – рассказал он.

В команде эту систему назвали "Большой брат", добавил будущий нардеп.

"Она подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А отмечает аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", – пояснил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что будут добиваться такого уровня внутриполитической культуры, при которой нардепы не будут коррумпированными.

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Персона
Давид Арахамія
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа" Верховная Рада Украины
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Лучше для начала депутатам выучить кнопки: красная, желтая и зеленая.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Гавриш Лариса, У Зеленского в партии у парламентариев в головах вместо мозгов у всех до одного анамилии и паттерны. Им, как москалям, мозги импортозаместили, только москалям на обесжиренный кефир (Жириновский яркий пример), а зекоманды аномалиями заразили. Это страшная штука, этоже заразно.
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