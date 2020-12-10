Ось бачу всі Черкаські ЗМІ заповнені радісною новиною про завершення реконструкції басейну й приміщень для спортивних секцій в Чорнобаївському спорткомплексі, що на Черкащині.

На цьому дійстві голова ОДА, який появився в Черкасах ледь більше 3 місяців тому та встиг програти вибори міського голови Черкас (ЗЕ-кандидат посів 3 місце) і керівництво Обласної ради (очолили раду представники "Черкащан", ЄС і Батьківщини) заявив, що завдяки його наполегливій праці та мудрому керівництву Зеленським проектом "Велике будівництво" вони успішно реконструювали цей об’єкт спортивної інфраструктури.

Це мені нагадало одну, теж черкаську історію, коли новий медичний заклад відкривали Ющенко, потім Тимошенко і втретє Янукович.

Тож нагадаю, що унікальний спортивний об‘єкт (лише 25 метровий басейн у сільському районі чого вартий) був збудований в радянські часи. Потім занедбаний до такої степені, що місцеві чиновники-фанати Януковича змушували відрами наберити воду й у холодній воді фотогрфувати школярів, які в свою чергу дякували Кучмі-Януковичу за щасливе дитинство!

Після перемоги Помаранчевої революції наша команда відремонтувала басейн за меценатські кошти й забезпечила доставку школярів з усього району для занять плаванням.

На 2018 рік знову постала проблема більш сучасної реконструкції спорткомплексу. Тодішня команда райадміністрації звернулася до мене як віце-президента НОК України з проханням посприяти із включенням цього об‘єкту до державної програми реконструкції басейнів. Хочу віддати належне Міністру спорту Ігорю Жданову та особливо його заступнику Миколі Даневичу, який провів нараду прямо на об‘єкті та всіляко сприяв виділенню бюджетних коштів. Тож спільними зусилля було ухвалено рішення передбачити в бюджеті 2019 року 10 мільйонів гривень, а ще більше як 5 млн. грн. виділив район та місцеві підприємці.

Робота розпочалася в 2019 та остаточно завершилася в 2020 році.

І в мене питання до чиновників області, які не виділили жодної гривні й до керівника ОДА, який 3 місяці на посаді:

Ви яким боком до реконструкції цього спортивного об‘єкту?

І яким боком Президент до грошей виділених в бюджеті 2019 року з абсолютно іншої програми іншого уряду, іншої ВР й іншого Президента?!

От же воістину місцеві чиновники все роблять, щоб перетворити програму Президента "Велике будівництво" на "Велике брехуництво".

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