Большинство жителей Донбассе не хотят возвращаться в Украину, – Кравчук

Большинство жителей оккупированного Донбасса не хотят возвращаться в состав Украины.

Однако они не против возвращения на условиях автономии, чтобы "общаться" с Россией. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью Дмитрию Гордону.

"Большинство – нет [не хотят возвращаться в Украину], я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть сказать, что "не хочу вообще жить на этой земле", нет, они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией", – сказал первый президент.

"Что касается самого [особого] статуса. Можно статус Донбасса… Но можно сказать и так: особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы как бы даем особые права, свободы и так далее", – добавил Кравчук.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение война на Донбассе главной задачей на следующий год, к 30-й годовщине Дня Независимости.

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